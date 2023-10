Slovenský gólman, legendární kapitán i aktuální šampion. Kdo v NHL stále nemá smlouvu?

Ti nejlepší mají o své budoucnosti většinou jasno od 1. července, kdy se v NHL pravidelně otvírá trh s volnými hráči. Někteří ale nejsou pod smlouvou ani ve chvíli, kdy se listí za okny zbarví dohněda a nová sezona začíná. Redakce Livesport zpráv se proto podívala na desítku zajímavých jmen, jenž před startem prestižní ligy stále nemají smlouvu.

Jaroslav Halák, brankář

Věk: 38

Sezona 2022/23: New York Rangers, 25 utkání (10-9-5)

Plat v upylnulém ročníku: 1,5 milionu dolarů

Když před pár dny Tampa Bay oznámila, že její jednička Andrej Vasilevskij bude kvůli operaci na deset týdnů mimo, hned se jméno slovenského mazáka začalo v kuloárech hojně skloňovat. Halák dělal poslední tři sezony dvojku v New Yorku, Vancouveru a Bostonu, roli zvládal skvěle a je schopen tým podržet. Prosadí se ještě?

Alex Chiasson, útočník

Věk: 33

Sezona 2022/23: Detroit Red Wings, 20 utkání (6+3)

Plat v uplynulém ročníku: 750 tisíc dolarů

Vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2017 sice stárne, ale stále má co nabídnout. To ukázal v minulé sezoně, kterou pokorně začal na farmě Detroitu v Grand Rapids, kde sesbíral 20 bodů ve 29 zápasech a roční kontrakt s Red Wings podepsal až na začátku března. Takřka hned se začal prosazovat, v prvních šesti utkáních nasbíral pět bodů. Neprosadil se v kempu Bostonu.

Patrick Kane, útočník

Věk: 34

Sezona 2022/23: Chicago Blackhawks/New York Rangers, 73 utkání (21+36)

Plat v uplynulém ročníku: 6,9 milionu dolarů

Nejproduktivnější muž z celého výběru. Kane na začátku července podstoupil operaci kyčelního kloubu, na začátku září se pomalu vrátil k bruslení, ale i tak se očekává, že několik dalších měsíců by ještě neměl hrát. V kariéře pokračovat chce, zatím ale rozhodně není jasné kde. Jednou z možností by prý mohl být Detroit.

Phil Kessel, útočník

Věk: 36

Sezona 2022/23: Vegas Golden Knights, 82 utkání (14+22)

Plat v uplynulém ročníku: 1,5 milionu dolarů

Železný muž NHL by mohl zakončit kariéru stylově jako šampion (ačkoliv před výhrou s Golden Knights už dvakrát slavil s Pittsburghem), ale podle jeho slov to zatím nevypadá, že by chtěl do hokejového důchodu. Zájem o jeho osobu ale není až tak velký, jak možná sám Američan očekával. Kessel dal dokonce klubům najevo, že se přizpůsobí potřebám soupisky a klidně nechá padnout svou rekordní sérii zápasů bez přestávky, která čítá 1064 utkání v řadě.

Zach Parise, útočník

Věk: 39

Sezona 2022/23: New York Islanders, 82 utkání, (21+13)

Plat v uplynulém ročníku: 750 tisíc dolarů

Nejstarší muž z celého výběru, schopný ale stále je. Americký křídelník, který si během 18 ročníků v lize vydělal přes 100 milionů dolarů, hrál poslední dvě sezony za minimální mzdu u New York Islanders. Přesto pokaždé odehrál maximální počet 82 utkání a za dva roky vstřelil 36 branek.

Nolan Patrick, útočník

Věk: 25

Sezona 2022/23: Vegas Golden Knights, 0 utkání

Plat v uplynulém ročníku: 1,4 milionu dolarů

Není běžné, aby byla někdejší dvojka draftu pár dní před startem ročníku stále bez smlouvy, určitě ne, když výběrem talentů prošla teprve před šesti lety. Jenže Patrickovu kariéru kazí zranění, Kanaďan naposledy patřil Vegas, ale klub ho už minulé září zapsal na listinu dlouhodobě zraněných a bývalý hráč Philadelphie, který má na kontě v NHL 222 startů, neodehrál ani zápas. Je možné, že kariéru ukončí úplně.

Zranění ničí Patrickovu kariéru. Livesport

Jesse Puljujärvi, útočník

Věk: 25

Sezona 2022/23: Edmonton Oilers/Carolina Hurricanes, 75 utkání (5+11)

Plat v upylnulém ročníku: 3 miliony dolarů

Usměvavý Fin má za sebou první trejd, kanadský klub po letech ztratil se čtyřkou draftu z roku 2016 trpělivost a Puljujärviho v únoru poslal do Caroliny. Jenže za Hurricanes v 17 zápasech základní části a 7 v play off nedal ani branku a je otázka, zda-li v NHL ještě nějakou vůbec dá.

Eric Staal, útočník

Věk: 38

Sezona: 2022/23: Florida Panthers, 72 utkání (14+15)

Plat v uplynulém ročníku: 750 tisíc dolarů

Stejně jako Patrick je dvojkou draftu, nachází se ale v naprosto jiné situaci. Staal je členem Triple Gold Clubu a i přes pokročilý věk jasně ukázal, že ač v ročníku 2021/22 odehrál jen 4 zápasy v AHL a 5 na olympijských hrách, stále je schopný. Na Floridě byl členem základní sestavy a v tažení do finále Stanley Cupu sesbíral 5 bodů ve 21 zápasech.

Paul Stastny, útočník

Věk: 37

Sezona 2022/23: Carolina Hurricanes, 73 utkání (9+13)

Plat v upylnulém ročníku: 1,5 milionu dolarů

Jeden z veteránů, kterého žene touha za Stanley Cupem, jenž mu v košaté kariéře dosud unikal. Majitel olympijského stříbra s týmem USA z roku 2010 má za sebou 1145 utkání základní části, naposledy hájil barvy jednoho z černých koní soutěže z Caroliny a ačkoliv v play off hrál průměrně pouze 12 minut a 18 vteřin na zápas, vstřelil 4 branky v 15 duelech.

Jonathan Toews, útočník

Věk: 35

Sezona 2022/23: Chicago Blackhawks, 53 utkání (15+16)

Plat v upylnulém ročníku: 6,9 milionu dolarů

13. dubnem roku 2023 skončila v Chicagu jedna éra. Oficiálně totiž bylo jasné, že půjde o poslední utkání Toewse za Blackhawks, protože klub čeká omlazování. Kanaďan třikrát dovedl tým jako kapitán ke Stanley Cupu a je jednou z ikon a největších osobností, které kdy oblékaly dres tradičního mužstva. Vyhrál také mnoho individuálních trofejí a dvě olympijská zlata. Toews oznámil, že příští ročník vynechá a od hokeje si odpočine. Jestli se ještě vrátí na led, je tedy ve hvězdách.