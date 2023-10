Z kabiny NHL: Farma? Už vím, co dělat, abych v Columbusu vydržel celou sezonu, říká Jiříček

V minulé sezoně byl oporou Clevelandu v AHL, i díky tomu si vysloužil šanci nakouknout do čtyř zápasů NHL. Letos už je David Jiříček (19) součástí prvního týmu Columbusu a nevede si vůbec špatně. Hned ve svém prvním zápase aktuálního ročníku oslavil premiérový gól v nejlepší hokejové lize světa. "Viděl jsem tam 'lajnu' do brány, tak jsem se ji snažil trefit a je skvělé, že to vyšlo v prvním zápase sezony," říká plzeňský odchovanec v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Jak vám sedl přípravný kemp před sezonou?

"Já si myslím, že mi vyšel. Myslím, že přípravné zápasy jsem odehrál dobře a dál se snažím makat na sto procent."

Na čem nejvíc musíte na své hře pracovat?

"Řekl bych, že na obranné činnosti. Hodně kluků je tady starších a silnějších než já, takže zlepšit se dají například souboje v rozích, které teď celkem prohrávám."

Užil jste si českou kolonii společně se Svozilem, Čajanem či Ryšavým?

"Bylo to super. Bylo hodně srandy, takže ten měsíc jsme si užili."

Columbus si vašeho talentu hodně cení, mrzelo vás, že jste musel na startu sezony na farmu?

"Samozřejmě. Mým cílem bylo udělat tým, nicméně po třech dnech jsem se vrátil, za což jsem byl rád. Teď se snažím makat, abych tu zůstal až do konce sezony."

Popište nám premiérový gól v NHL? Jak z vašeho pohledu padl, jaké byly pocity?

"Skvělé. Já jsem viděl 'lajnu' do brány, tak jsem se ji snažil trefit a je skvělé, že to vyšlo v prvním zápase sezony."

Jaké ambice má klub v této sezoně? Není tajemstvím, že ta předchozí byla trochu zklamáním...

"Myslím si, že tu máme dobrou partu a budeme se snažit udělat play off."

K ruce máte v kabině zkušené zadáky v čele s Ivanem Provorovem. Dostáváte rady? A jaké nejčastěji?

"Ano dávají. Je skvělé hrát s takovými hráči, kteří mají něco za sebou. Můžu se od nich učit a to i dělám. Snažím se od nich vzít všechno, co mi řeknou."