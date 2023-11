Nečas pálil přesně, zato čeští gólmani se trápili. Mrázek a Vejmelka dokonce nedochytali

Útočník Martin Nečas pomohl svým šestým gólem v sezoně hokejistům Caroliny k výhře 6:3 nad Edmontonem. Bodovali také Filip Hronek, jenž si při porážce Vancouveru s domácím Coloradem 2:5 připsal gólovou nahrávku, a Jakub Lauko, jenž asistoval u jedné branky Bostonu při vítězství 3:1 na ledě Floridy. David Pastrňák po sedmi zápasech vyšel naprázdno. Černý den mají za sebou čeští gólmani. Petr Mrázek s Karlem Vejmelkou nedochytali a Vítek Vaněček inkasoval čtyři branky.

Carolina rozhodla zápas s trápícím se Edmontonem už v první třetině. Mezi 10. a 15. minutou vstřelili Hurricanes čtyři branky a ujali se vedení 4:0. "Je skvělé, když se vydaří začátek zápasu. Na začátku ročníku se nám starty příliš nedařily, teď je to ale výrazně lepší," řekl obránce Jalen Chatfield, jenž k výhře pomohl dvěma nahrávkami a poprvé v sezoně zakončil zápas s víc než jedním bodem.

Oilers ještě v úvodní části snížili, Nečas ale vrátil domácím čtyřbrankový náskok. Ve 23. minutě nadvakrát překonal Calvina Pickarda a se šesti góly je třetím nejlepším českým střelcem v této sezoně NHL. Hurricanes i díky jeho příspěvku vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů a v tabulce Východní konference se posunuli se na sedmé místo. Edmonton je na Západě po třetí ztrátě za sebou čtrnáctý.

Na vítězství Caroliny se bodově podílelo 15 hráčů, což je nejvíc od přesunu organizace z Hartfordu v roce 1997. Zápas nevyšel hvězdné edmontonské dvojici Connor McDavid, Leon Draisaitl. Oba sice jednou asistovali, zápas ale zakončili v záporných číslech. Draisaitl ve statistice plus/minus zapsal čtyři minusové body, McDavid tři.

Víc branek než Nečas v dosavadním průběhu ligy nastříleli pouze bostonští útočníci Pastrňák a Zacha. Ani jeden z nich však ve středu nebodoval. Pastrňák přišel o sedmizápasovou sérii, v níž zaznamenal 15 bodů, a Zacha vyšel naprázdno poprvé po pěti duelech.

Bostonská výhra na ledě Floridy i přesto měla český podpis. U vítězné trefy Johna Beechera asistoval Lauko a zaznamenal druhý bod v sezoně. Útočník, který po zranění nastupuje s celoobličejovým krytem, získal obě asistence po návratu z marodky.

Dvaadvacetiletý nováček Beecher se prosadil podruhé za sebou a vylepšil si bilanci na tři góly. "Nevím, co se děje. Je to pro mě trochu nezmapované území, ale je to skvělé. Vždy se snažím týmu pomoci k výhře, a pokud to znamená, že budu dávat góly, tak ať," řekl centr čtvrté formace Bruins.

Boston vyhrál čtrnáctý zápas v sezoně a s 31 body vládne NHL. Trenér Jim Montgomery odkoučoval 100. zápas na lavičce Bruins a se 79 výhrami má na startu angažmá nejlepší bilanci v klubové historii.

Ostatní zápasy

Už 18. asistenci a celkově 19. bod v sezoně zaznamenal obránce Hronek. Aktuálně čtvrtý nejproduktivnější bek a druhý nejvíc bodující Čech v NHL se podílel na vyrovnávací trefě J. T. Millera na 2:2. Colorado pak rozhodlo ve třetí třetině, kterou ovládlo jednoznačně 3:0. Dvěma body za gól a asistenci se na výhře podíleli obránce Cale Makar a útočníci Jonathan Drouin s Mikkem Rantanenem.

Pouze 24 minut a 14 sekund vydržel Vejmelka v brance Arizony. Český brankář inkasoval v duelu se St. Louis čtyři branky z 11 střel a poté přenechal místo Connoru Ingramovi. Coyotes zápas zdramatizovali, nakonec ale podlehli Blues 5:6. Jakub Vrána se do sestavy vítězného týmu nevešel.

Mrázek proti Columbusu odchytal jen o o osm minut víc než Vejmelka. Gólman Chicaga opustil led ve 33. minutě za stavu 1:5 s úspěšností zákroků jen těsně přesahující 72 procent. Blackhawks v Columbusu nakonec prohráli 3:7. Vaněček zápas proti Detroitu dochytal, prohru 0:4 ale neodvrátil. Devils padli podruhé za sebou a klesli na 14. místo Východní konference. Detroit se posunul do elitní osmičky.