Nečas si připsal sedmý zásah v sezoně, v bráně Arizony dál září Ingram

Útočník Martin Nečas (24) vstřelil sedmý gól v sezoně NHL, porážku hokejistů Caroliny 1:2 na ledě Winnipegu ale neodvrátil. Další povedený zápas v brance Arizony odchytal Connor Ingram. Coyotes s přispěním konkurenta Karla Vejmelky deklasovali Washington 6:0.

Hokejisté Caroliny ztroskotali na skvěle chytajícím Laurentu Brossoitovi. Hurricanes na kanadského brankáře vyslali 43 střel, ujal se ale pouze Nečasův pokus ze 40. minuty. Ani v tomto případě Brossoita přitom nepřekonal přímo český útočník, ale spoluhráč z obrany domácího týmu Dylan DeMelo.

"Brossoit chytal neuvěřitelně. Je skvělé, že se můžeme na brankáře tradičně spolehnout. Jsme rádi, že jsme na sérii tří proher odpověděli druhým vítězstvím za sebou. Přesně to jsme potřebovali," pochvaloval si domácí centr Mark Scheifele.

Nečas si připsal gól po výborné práci při napadání. Za brankou Jets se dostal k puku, rychle se s ním obtočil a poslal kotouč do brankoviště. Jeho chytrý nástřel trefil do brusle blokujícího DeMela a kotouč skončil za Brossoitem. Rodák z Nového Města na Moravě bodoval potřetí za sebou a s 18 body je čtvrtým nejproduktivnějším Čechem v NHL.

"Již poněkolikáté v sezoně se nám stalo, že jsme v zápase střelecky dominovali, ale nedokázali jsme vyhrát. Musíme se tlačit víc před branku a zkusit si vytvořit víc gólových šancí," řekl Nečas.

Obě branky Winnipegu připravila první formace. Kyle Connor a Nikolaj Ehlers zaznamenali po gólu a asistenci, Scheifele si připsal dvě nahrávky. Winnipeg udržel v Západní konfernci šesté místo, Carolina je v tabulce Východní konference pátá.

Ingram v posledních zápasech obsadil brankoviště Arizony. Nejlepší hráč uplynulého týdne NHL pětkrát za sebou dostal přednost před Vejmelkou a ve všech pěti duelech dovedl Coyotes k výhře. Proti Washingtonu zlikvidoval 26 střel a vychytal druhou nulu v ročníku.

Na vysoké výhře se třemi asistencemi podíleli Clayton Keller a Alexander Kerfoot. Dvě branky dal Nick Schmaltz. Coyotes s pěti výhrami za sebou drží aktuálně nejdelší vítěznou sérii v celé lize a v Západní konferenci jsou na sedmém místě. Formu Arizony dokládá seznam soupeřů, které při vítězné šňůře dokázala porazit, protože Coyotes si poradili s posledními pěti šampiony NHL.

Arizona už po první třetině vedla 5:0 a pětkrát v řadě vyhrála poprvé od sezony 2018/2019. Pět branek v prvním dějství vstřelili Coyotes poprvé od přesunu klubu z Winnipegu do Arizony. "Na stadionu je úplně jiná atmosféra, když se nám takhle daří. Tohle je přesně to, co lidé chtějí vidět," uvedl hlavní strůjce výhry Ingram.

Další zápasy

V pondělním programu se čistým kontem blýskl také Andrej Vasilevskij při výhře Tampy Bay 4:0 nad Dallasem. Zkušený Rus zlikvidoval 25 střel Stars a pomohl Tampě ukončit čtyři zápasy dlouhé čekání na výhru. Dva góly Lightning dal Anthony Cirelli. Nejproduktivnější hráč NHL Nikita Kučerov zaznamenal gól a asistenci a v čele ligové statistiky má šestibodový náskok na druhého Davida Pastrňáka.

Brankáři vládli také tradiční "bitvě o Pensylvánii", v níž domácí Philadelphia porazila Pittsburgh 2:1 v prodloužení. Carter Hart k vítězství přispěl 31 zákroky a stejný počet střel zlikvidoval rovněž Alex Nedeljkovic. Zápas v čase 63:55 rozhodl elitní centr Flyers Sean Couturier.

Stejným výsledkem skončil také duel mezi St. Louis a Vegas. Obhájci Stanley Cupu na vlastním ledě prohráli počtvrté v sezoně, nadále ale zůstali v čele Západní konference. Výhru Blues, v jejichž sestavě opět chyběl Jakub Vrána, po 38 sekundách prodloužení vystřelil Pavel Bučněvič.

Popáté za sebou prohráli hokejisté Seattlu. Kraken podlehli Montrealu 2:4, dvěma góly zařídil výhru Canadiens útočník Sean Monahan.

Další výsledky NHL