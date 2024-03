Nečas v NHL gólem přispěl k jasné výhře Caroliny, Kämpf a Rutta zaznamenali asistence

Martin Nečas (25) přispěl v NHL gólem k výhře hokejistů Caroliny 4:0 nad Detroitem. Petr Mrázek (32) chytil 32 z 34 střel, ale s Chicagem podlehl v Ottawě 0:2. Anaheimu nestačilo 24 zákroků Lukáše Dostála (23) a prohrálo na ledě Seattlu 2:4. Toronto porazilo i díky asistenci Davida Kämpfa (29) doma Washington 5:1. Jan Rutta (33) přihrál na jediný gól San Jose, které prohrálo v Minnesotě 1:3.

Carolina vstřelila všechny góly v prostřední třetině. Nečas zvýšil na 3:0 střelou bez přípravy z levého kruhu a připsal si 23. trefu v sezoně. Po třech bodech získali Seth Jarvis a Sebastian Aho. Oba jednou skórovali a dva góly připravili. Brankář Frederik Andersen zastavil 24 střel. Hurricanes si výhrou zajistili účast v play off, ve kterém pod vedením trenéra Roda Brind´Amoura nechyběli ani jednou v posledních šesti sezonách.

"Je to trochu přehlíženo, ale nesmíme zapomínat, jak těžké je neustále dosahovat účasti v play off. Navíc se nám to povedlo osm zápasů před koncem základní části. Je to působivé," pochválil kouč Caroliny své mužstvo.

Detroit zůstal ve Východní konferenci díky prohře Washingtonu dva body za postupovou osmičkou. Šanci na play off zvýšili New York Islanders, kteří mají už jen čtyřbodové manko na poslední divokou kartu po výhře 3:2 na ledě Floridy. Boston sice ve čtvrtek nehrál, ale porážka Philadelphie 1:4 v Montrealu mu zaručila účast v play off.

Mrázek inkasoval oba góly v úvodních sedmi minutách. Už po 36 sekundách hry se prosadil dokonce v oslabení Claude Giroux střelou z mezikruží. Druhý gól přidal Parker Kelly, jehož nahození od levého mantinelu si srazil do vlastní sítě Nikita Zajcev. Na druhé straně Anton Forsberg neinkasoval z devatenácti střel a byl zvolen první hvězdou zápasu.

"Nevyrovnali jsme se soupeři v nasazení. Přebruslil nás, přehrál," vysvětlil trenér Chicaga Luke Richardson. "Ottawa byla pořád o krok před námi. Petr nás sice podržel a dál nám šanci, abychom se vrátili do zápasu. Ale nefungovaly nám ani přesilové hry, které jsme měli v předchozích zápasech velmi dobré," doplnil.

Seattle otevřel skóre zhruba v polovině zápasu, Dostála překonal z dorážky Jaden Schwartz. Anaheim otočil na začátku třetí třetiny, když v oslabení udeřili dokonce dvakrát. Během 44 sekund se prosadili Isac Lundeström a Jakob Silfverberg.

Seattle se ale z šoku oklepal a strhl výhru na svou stranu i díky dvěma využitým přesilovým hrám. Andre Burakovsky vyrovnal střelou zpoza mezikruží a z podobného místa vyzrál na českého gólmana i Tye Kartye. Výhru pojistil tečí Matty Beniers. "Slepené góly mohly mít katastrofální dopad na výsledek. Naštěstí jsme dostali další šanci a přesilovkové formace se vykoupily," pronesl trenér Seattlu Dave Hakstol.

Další zápasy

Toronto po Kämpfově akci odpovědělo na kontaktní gól Washingtonu. Český útočník vystřelil z levého kruhu a sražený puk doklepl do prázdné branky Connor Dewar. Hlavním strůjcem výhry byl Tyler Bertuzzi s dvěma trefami.

Rutta bodoval ve druhém utkání za sebou. Český obránce přihrávkou z vlastního pásma založil přečíslení tři na jednoho, z něhož vyrovnal v polovině utkání Mikael Granlund. Už po 18 sekundách závěrečné třetiny ale vrátil Minnesotě vedení Matt Boldy, první hvězda zápasu. San Jose při risku bez gólmana inkasovalo potřetí a prohrálo podeváté v řadě.

Nashville neprotáhl bodovou sérii na devatenáct zápasů, čímž by se stal patnáctým týmem v historii soutěže s tak dlouhou šňůrou. Predators prohráli na ledě Arizony 4:8, přestože dobře začali a vedli v šesté minutě 2:0 po gólech Jasona Zuckera. Kanonádu Coyotes řídil Logan Cooley. Trojka draftu 2022 nasázela svůj první hattrick v NHL.

Hokejisté New York Rangers zvítězili v Coloradu 3:2 po nájezdech, upevnili si vedení v NHL a vzali Nathanu MacKinnonovi naději na unikátní rekord. Lídr Avalanche se mohl stát prvním hráčem, který by bodoval ve všech 41 domácích zápasech v základní části. Jeho série se zastavila na 35 utkáních.

Tým St. Louis porazil Calgary 5:3 a brankář Jordan Binnington pomohl k výhře nejen 23 zákroky, ale i dvěma asistencemi. Blues opět snížili v Západní konferenci ztrátu na poslední postupové místo do play off. Už jsou jen o pět bodů za Los Angeles, které podlehlo 1:4 v Edmontonu.

Kompletní výsledky NHL