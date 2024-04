Byli jsme týmem s velkým T. Rozhodla parta. Familia, řekl třinecký brankář Kacetl

Ondřej Kacetl (33) začal letošní play off stejně jako minulý rok v pozici náhradního gólmana, ale nakonec patřil k hlavním strůjcům dalšího triumfu třineckých Ocelářů. Po rozhodujícím finálovém zápase v Pardubicích cítil obrovskou úlevu i radost, že na cestě za titulem porazili staronoví šampioni dle jeho slov i dva nejsilnější týmy v hokejové extralize.

"Sparta je kolos a Pardubice úplně stejný," řekl Kacetl novinářům. "Nikdo nám nevěřil, všichni nás odepisovali. Všichni už viděli finále Dynamo – Sparta. My jsme se ale semkli a bojovali jeden za druhého. Byli jsme týmem s velkým T," prohlásil Kacetl.

Třinec se vyrovnal i se ztrátami důležitých hráčů. Celé play off chyběl Jakub Jeřábek a ve druhém finále se zranil i další zkušený bek Martin Marinčin. Se sebezapřením nastupoval i Martin Růžička a v posledním zápase sezony postrádal tým Andreje Nestrašila.

"Hráli jsme za všechny ty zraněné kluky, kteří nám vypadávali ze sestavy. Myslím, že to bylo vidět. Jednoznačně rozhodla parta. Familia. Nikdy jsme se nevzdávali," pokračoval Kacetl.

Oceláři vyřadili Spartu a Pardubice i minulý rok a stali se prvním týmem, který získal titul z předkola. V sezoně 2023/24 sice skončili v základní části třetí a zajistili si přímý postup do čtvrtfinále, ale i tak podstoupili podobnou porci zápasů jako loni - odehráli 21 utkání ve 43 dnech. V semifinále se Spartou předvedli historický obrat z 0:3 a v šestém duelu je dělily pouhé dvě desetiny sekundy od vyřazení. I ve finále otočili stav z 2:3. Obě série s favority rozhodlo až dlouhé prodloužení.

Dramatické zápletky by mohly posloužit jako námět na knížku. "Myslím, že by se stala bestsellerem," pousmál se Kacetl. "Přepsat tolikrát historii, navíc proti tak silným týmům, to je fakt neskutečný! Ale jak říkal Vilo Čacho (za stavu 0:3) při historickém obratu se Spartou: Kdo jiný než my. Udělali jsme si to hodně těžké, ale asi to tak mělo být. Už loni byla cesta za titulem extrémně těžká a letos to platí dvojnásob," doplnil Kacetl.

Opět předvedl, jak dokáže na play off výborně vyladit formu. Minulou sezonu vychytal v základní části jen čtyři výhry, v té právě skončené měl také negativní bilanci deseti výher a jedenácti proher. Ve vyřazovací části ale dokáže ze sebe vytáhnout to nejlepší. Co přesně stojí za takovým obratem, však sám netuší.

"Jsem rád, že formu vždycky načasuju na správný čas. Je super mít v týmu dva tak skvělé brankáře. Mazy (Marek Mazanec) dal výborně čtvrtfinále, na mě to padlo od semifinále a bylo vlastně úplně jedno, kdo v naší bráně stojí," přemítal Kacetl.

Třinec zdobí v play off i vnitřní síla a psychická odolnost, což ztělesňuje i sám Kacetl. V pátém finále byl po třetím gólu střídán, ale následně inkasoval jen dvě branky ve dvou zápasech. V rozhodujícím duelu zastavil 42 střel. Přiznal, že ale při tlaku Pardubic dostával ve druhé třetině křeče.

"Nebudu lhát, měl jsem co dělat, abych se udržel na nohách," prozradil Kacetl. "Bylo to náročné, motali jsme se v obranném pásmu a únava na nás byla fakt velká. Ale tak to asi mělo být, zase jsme si to udělali těžší. Jako už poněkolikáté v play off. Hlavní je, že to nakonec skvěle dopadlo," uzavřel Kacetl.