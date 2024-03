Zacha mírnil porážku Bostonu asistencí, Kubalík i přes tři střely u kanonády mlčel

Pavel Zacha (26) se podepsal pod jedinou večerní branku Bostonu na ledě Tampy asistencí a podruhé v kariéře získal v základní části sezony NHL 50 kanadských bodů. Bruins, v jejichž sestavě odehrál přes 22 minut i David Pastrňák (27), nakonec na Floridě padli 1:3 a v tabulce Východní konference jim patří druhá příčka za New York Rangers. Střelecky velmi aktivní byl u přesvědčivého vítězství Ottawy Dominik Kubalík (28), ani jedna z jeho tří střel však k výsledku 6:2 nepřispěla.

Tampu Bay dostal v jedenácté minutě do vedení Mitchell Chaffee. Boston odpověděl ještě v první třetině. Zacha získal puk u zadního mantinelu, rychle jej přistrčil bekhendem pod sebe a Danton Heinen vyrovnal střelou z prostoru před brankou.

Zacha tak i ve druhé sezoně v Bostonu překonal hranici padesáti bodů a je v soutěži třetím nejproduktivějším českým hráčem za spoluhráčem Pastrňákem (45+56) a Martinem Nečasem (22+29) z Caroliny. Brněnský rodák může v posledních osmi zápasech ještě atakovat výkon z minulého ročníku (57 bodů za 21 branek a 36 přihrávek).

Zápas rozhodl Brayden Point, který ve 26. minutě obkroužil branku a zasunul kotouč u pravé tyčky do branky. Výhru pojistil Nikita Kučerov při hře hostů bez gólmana. Ruský útočník se 124. bodem (42+82) osamostatnil v produktivitě soutěže od Nathana MacKinnona z Colorada. Tampa Bay získala v posledních osmi zápasech 15 z 16 možných bodů. Boston, který o den dříve porazil Floridu, nevyužil možnost vrátit se do čela NHL.

"Nehráli jsme svůj nejlepší hokej a výhru jsme si nezasloužili. Výsledek je takový, jaký měl být," uznal Pastrňák. "Nešly nám přesilovky a při hře šest na pět jsme se ani nemohli pořádně dostat do pásma. Je to těžká porážka," doplnil.

"Nasazení a emoce nebyly takové jako v minulém zápase," řekl trenér Bostonu Jim Montgomery. "Napadali lépe, a proto trávili v útočném pásmu více času než my. Dali i hezký druhý gól, ale zase šlo o důsledek našeho mizerného napadání," uvedl.

Ottawa vedla už v deváté minutě o čtyři góly a vyhnala na střídačku brankáře Ukko-Pekku Luukkonena. Buffalo zkorigovalo skóre v prostřední části dvěma trefami. Poslední slovo měl v 57. minutě Shane Pinto, který při hře domácích bez gólmana zpečetil výhru a za svůj výkon (1+3) byl zvolen první hvězdou zápasu.

"Byl jsem v šoku. Nastoupili na nás a nenašli jsme odpověď," řekl Connor Clifton, autor druhé branky Buffala. "Hráli jsme individualisticky, bezstarostně. Nechávali jsme soupeři hodně prostoru a první třetina udala ráz celému zápasu. Jsem zklamaný, že jsme nechali Upieho (Luukkonena) ve štychu. Podržel nás v mnoha zápasech a nevrátili jsme mu to," mrzelo jej.

V sestavě Buffala scházel Lukáš Rousek, který v předchozích dvou zápasech bodoval. Český útočník se zranil na tréninku a měl by týmu chybět pár dní. Na opačné straně se během deseti minut na ledě neprosadil Dominik Kubalík.

