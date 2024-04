Nečekaný návrat? Chytil je ve výpravě NY Rangers ke třetímu utkání s Washingtonem

Český centr Filip Chytil (24) absentuje v sestavě hokejistů New York Rangers od loňského listopadu. V NHL v této sezoně zasáhl jen do 10 utkání a mělo se za to, že kvůli otřesu mozku už další nepřidá. Nyní to však vypadá, že by se rodák z Kroměříže mohl každou chvílí vrátit. Trenér Rangers Peter Laviolette (59) v rozhovoru s novináři oznámil, že Chytil odcestuje ke třetímu utkání 1. kola play off proti Washington Capitals. Stav série je 2:0 pro newyorský celek.

Chytil se do tréninku vrátil 12. dubna a s týmem už absolvuje všechna cvičení naplno. Přesné datum jeho opětovného zapojení do zápasů ovšem kouč Laviolette ještě v úterý prozradit nechtěl. "Vypadá to s ním dobře, trénuje naplno. Cítí se v pohodě," uvedl.

Před třetím utkáním na ledě Washingtonu vyjel český centr do tréninku v rámci třetí formace, ve které naopak chyběl zraněný Alexander Wennberg. Jestli se skutečně Chytil usadí mezi křídelníky Willem Cuyllem a Kaapem Kakkem zatím jisté není, po posledním tréninku před zápasem si totiž 24letý Čech svou přípravu protáhl s hráči, kteří by měli v pátek v noci zůstat mimo sestavu.

Chytil v letošních 10 utkáních zaznamenal bilanci 0+6. V minulé sezoně stanovil své kariérní maximum, když v 74 zápasech vstřelil 22 gólů a 23 jich pro své spoluhráče připravil.