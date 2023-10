Pastrňák ve svém 600. zápase v NHL exceloval, Kubalík si připsal první zásah za Ottawu

Český útočník David Pastrňák (27) ve svém 600. utkání v NHL vstřelil dva góly, přidal asistenci u branky Pavla Zachy (26) a při výhře Bostonu 4:1 nad Detroitem byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Poprvé po výměně do Ottawy bodoval Dominik Kubalík (28), jenž gólem přispěl k výhře 5:2 nad Pittsburghem. Dvěma nahrávkami se blýskl obránce Vancouveru Filip Hronek (25), ale Canucks podlehli newyorským Rangers 3:4 v prodloužení. Podobně stačila jen k zisku bodu i asistence Davida Kämpfa (28), jehož Toronto prohrálo v Nashvillu 2:3 také v nastavení.

Pastrňák ve svém jubilejním zápase čekal na bod deset a půl minuty. V čase 10:33 v přesilové hře vyzval ke střele Brada Marchanda, jehož pokus za brankovou čáru dorazil Zacha. Český centr otevřel skóre zápasu a střelecky se prosadil podruhé v sezoně.

"V posledních zápasech se snažím být víc před brankou a hledat si dorážky. Máme skvělé střelce, tak se toho snažím využívat. Jsem rád, že se to ke mně dnes odrazilo a dal jsem gól," řekl Zacha.

Za další čtyři minuty přidal gól Charlie McAvoy, ale Detroit v úvodu třetího dějství snížil. Poslední desetiminutovka patřila Pastrňákovi. Český kanonýr nejprve proměnil druhé trestné střílení v sezoně a v čase 57:41 pokusem o mantinel trefil prázdnou branku. "Chtěl jsem jen vyhodit puk ven z našeho obranného pásma. Byl to šťastný odraz," vysvětlil spokojený střelec.

Havířovský rodák má nyní na kontě v zápasech základní části NHL 630 bodů a na třináctém místě českých historických tabulek se vyrovnal Robertu Reichelovi. V pořadí střelců se Pastrňák s 309 trefami přiblížil na rozdíl jediného gólu k sedmému Petru Nedvědovi.

Boston vyhrál sedmý zápas z úvodních osmi a pojistil si vedení ve Východní konferenci. "Zápasy proti týmům ze stejné divize jsou v podstatě duely o čtyři body. Je důležité je zvládat, protože každý bod v NHL je důležitý," řekl Pastrňák, jenž je druhým nejlepším střelcem a čtvrtým nejproduktivnějším hráčem ligy.

Vancouver i přes prohru bodoval v šestém z osmi dosavadních zápasů v sezoně a v Západní konferenci drží třetí místo. Hronek se poprvé zapsal do statistik ve 36. minutě, kdy jeho nahození od modré čáry v přesilovce tečoval za newyorského gólmana J. T. Miller. Druhou branku český bek připravil necelých pět minut před koncem základní hrací doby. Po jeho přistrčení se do puku opřel Carson Soucy a poslal zápas do prodloužení. V něm rozhodl o bodu navíc pro Rangers K'Andre Miller.

Hronek v úvodních osmi zápasech sezony nasbíral sedm asistencí a je třetím nejproduktivnějším českým hokejistou. V počtu asistencí se mezi obránci řadí k ligové elitě. Více gólů připravil pouze tahoun Tampy Bay Victor Hedman.

Kubalík se na úvod angažmá v Ottawě herně i bodově trápil. Na první zápis útočník, který dvakrát v kariéře překonal hranici 20 branek za sezonu, čekal až do osmého utkání. Své trápení prolomil ve 26. minutě zápasu s Pittsburghem.

Po přihrávce Ridlyho Greiga napřáhl v pravém kruhu a zvýšil na 3:0 pro Senators. Ottawa na ledě Penguins vyhrála 5:2 a branka českého forvarda se nakonec ukázala jako vítězná.

Hosté vtrhli do zápasu aktivně, už v 58. vteřině skóroval Ryan Strome a Ducks vedli. Když třiatřicetiletý kanadský veterán Adam Henrique svým 240. zásahem v kariéře a prvním v sezoně prostřelil v polovině zápasu Samuela Erssona v brance, bylo to už 4:0.

Flyers se nicméně nevzdali a díky dvěma brankám v rozmezí 46 vteřin snížili do konce druhé třetiny na 2:4. Jenže vstup do poslední dvacetiminutovky lépe zvládli znovu hosté a Philadelphii si drželi dostatečně od těla.

V 52. minutě pak ve vlastním oslabení potřetí v utkání zaúřadoval Vatrano a o vítězi bylo jasno. Za Anaheim odehrál proti svému bývalému klubu 21 minut a 36 vteřin (nejvíc ze všech hráčů Ducks) také obránce Radko Gudas. Čtyřikrát vystřelil, přidal jeden hit a také dva kladné body do tabulky +/-.

Toronto v Nashvillu ztratilo po třech výhrách. Maple Leafs domácí přestříleli 35:24, čtyřikrát trefili brankovou konstrukci, na víc než bod za prohru 2:3 v prodloužení jim ale herní převaha nestačila.

Kämpf byl ve 33. minutě odměněn za aktivitu na brankovišti a u branky čtyřicetiletého beka Marka Giordana zaznamenal svou druhou asistenci v sezoně.

Obhájci titulu z Vegas porazili Los Angeles 4:3 po samostatných nájezdech a bodovali i v devátém zápase. Golden Knights smazali dvoubrankové manko a ještě necelou minutu před koncem vedli 3:2. V čase 58:57 poslal zápas do prodloužení obránce Kings Drew Doughty, v závěrečném rozstřelu ale výhru urvali hosté z Vegas. Vítězný nájezd proměnil Jack Eichel.

