Tři Češi na radaru. Uzávěrka přestupů v NHL se může týkat Kubalíka, Nečase i Vaněčka

Uzávěrka přestupů v zámořské NHL je naplánovaná na páteční 21. hodinu. Podle spekulací médií a expertů by do té doby mohli změnit dres i tři čeští hokejisté. Na seznamu ohrožených jsou forvard Dominik Kubalík (28), brankář Vítek Vaněček (28), a pro mnohé překvapivě i velmi produktivní tahoun Caroliny Hurricanes Martin Nečas (25).

Téměř zapomenuta je parádní nováčkovská sezona, ve které plzeňský odchovanec v dresu Chicaga nastřílel 30 gólů. Impozantní výkon totiž od té doby nedokázal napodobit, postupem času ztrácel pozice až se z něj nakonec stal i obchodní artikl. Blackhawks Kubalíka po třech sezonách vyměnili do Detroitu a před startem právě probíhající sezony následoval přesun do Ottawy.

Senators ale patří mezi nejhorší týmy ligy a před uzávěrkou přestupů se už domluvili na odchodu Vladimira Tarasenka na Floridu. Možná i proto se český střelec dočkal účasti v přesilovkové formaci, kterou proměnil v gól. Ukončil tak čekání na trefu, které trvalo téměř dva měsíce (20 zápasů).

Ottawa potřebuje tým nastartovat a získat nové dravé hráče s vítěznou mentalitou. Proto je na seznamu možných odchodů vedle již zmíněného Tarasenka také Kubalík, který je aktuálně po Claudu Girouxovi druhým nejstarším útočníkem týmu.

Ještě před nedávnem to vypadalo, že rodák z Havlíčkova Brodu získává čím dál jistější pozici. New Jersey ho získalo v roce 2022 z Washingtonu a svěřilo mu roli jedničky. Vaněček loni zapsal 33 vítězství v 52 zápasech, jenže v klíčových zápasech v play off nakonec tým vytahoval z problémů švýcarský konkurent Akira Schmid.

I v aktuální sezoně byl Vaněček pro Devils gólmanem číslo jedna, jenže jeho čísla šla oproti loňsku dolů (3,18 gólu na zápas a jen 89% úspěšnosti). Vůbec mu nepomohlo ani zranění v dolní části těla, které si přivodil 10. února.

Devils prožili loni skvělou sezonu a jelikož s jídlem roste chuť, hledají v boji o play off vylepšení. Ač to bude znít velmi krutě, tak právě pokles formy, neúspěch v loňských vyřazovacích bojích a určitá nejistota okolo zdraví českého brankáře nutí klubové vedení přemýšlet o jiné volbě brankářské jedničky.

Vaněček má v Devils tříletou smlouvu na 10,2 milionu dolarů, která skončí v následující sezoně. Podle spekulací expertů by mohl dávat smysl trejd do Bostonu, který má velmi vyrovnanou gólmanskou dvojici Linus Ullmark, Jeremy Swayman. Právě první jmenovaný by mohl být jedním z cílů Devils. Mluví se ale i možných výměnách s Pittsburghem (Tristan Jarry), Nashville (Juuse Saros) či Calgary (Jacob Markström).

Pro Carolinu se stal během několika sezon klenotem. Tehdejší generální manažer Ron Francis ukázal v roce 2017 na benjamínka z Nového Města na Moravě hned v prvním kole draftu a budoucí sezony mu daly za pravdu. Skvěle bruslící český forvard se zabydlel v elitních formacích a rok od roku byl lepší. Loni odehrál se 28 góly a 43 asistencemi životní sezonu, během níž byl nejproduktivnějším hráčem týmu.

Nabízí se otázka, proč tedy právě on by měl být předmětem obchodů. Důvod je prostý. Nečasovi končí smlouva a stane se nechráněným volným hráčem. Za Carolinu hrál doposud vzhledem ke svým fantastickým výkonům za pakatel – za sezonu si vydělal "jen" 3 miliony dolarů. Logicky by měl chtít dostat víc.

“Dáváte pozor, ale zároveň je vám to úplně jedno, když hrajete zápasy. Snažíte se hrát co nejlépe, stane se to, co se stát má," vyprávěl listu Herald Sun o nejistých dnech. Nečas nemluvil o tom, zda by chtěl Carolinu opustit, nebo že by očekával výměnu. Je si však vědom, že je jedním z hlavních cílů napříč celou NHL. Je mu teprve 25 let a možná ho čeká jednání o životní smlouvě.

Canes hrají letos v horních patrech tabulky a zdá se, že po ne tak povedeném začátku sezony zůstane Nečas trochu za loňskými čísly. Důvodem je ale i krátká pauza způsobená zraněním, na přelomu ledna a února chyběl pět zápasů.

Právě po návratu však začal zase hrát jak z partesu. V 18 zápasech od zranění má na kontě 10 gólů a sedm asistencí, čímž posunul svou sezonní bilanci na 19 gólů a 44 bodů v 56 zápasech. Co se změnilo? "Uvědomil jsem si, že bych neměl být frustrovaný, trochu se mi to dostalo do hlavy. Takže v pauze při rehabilitaci jsem měl i mentální reset a rozhodně mi to pomohlo," uvedl Nečas. Jeho slova zní logicky. A možná jsou i lákadlem pro manažery konkurenčních klubů.