Hvězda NHL Stamkos exkluzivně: Jak jsem začínal v Praze… Předčilo to mé nejdivočejší sny

V NHL hraje šestnáctým rokem, dvakrát dovedl Tampu Bay ke Stanley Cupu a je nejproduktivnějším hráčem organizace v historii. Dlouholetý kapitán týmu a bývalá jednička draftu Steven Stamkos (33) se v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy rozpovídal nejen o své aktuální formě, ale také o přátelství s Ondřejem Palátem či o tom, jak vzpomíná na své první utkání v NHL, které odehrál v Praze. O čem dalším promluvil?

O plánech po sezoně, kdy mu končí smlouva

"Přestoupit jinam? To si představit neumím. Rád bych zůstal tady a hrál dál s touhle partou. Uvidíme, co se stane v létě, není to v mé moci. Já můžu ovlivnit jen své výkony na ledě a vedení tohoto týmu. Nicméně co se týče této sezony, mám ve smlouvě podmínku o tom, že musím s výměnou souhlasit, takže nad případným trejdem mám kontrolu. Mým cílem je tu zůstat i nadále."

O spokojenosti s výkony Tampy v ročníku

"Nevím, jestli spokojený je to správné slovo. Jsme tam, kde chceme být, to znamená na příčkách zaručujících play off. V poslední době se naše výkony zlepšily, těším se na druhou půlku základní části, kde bude záležet na výsledku každého zápasu. Čeká nás ještě dřina, nicméně vedeme si dobře, teď to jen udržet…"

O věnování čtyřgólového zápasu zesnulému kamarádovi

"Vyrostl jsem s ním, byl mi hodně blízký. I naše rodiny mají stejný vztah. Poslední rok bojoval s rakovinou mozku, věděli jsme, že mu už moc času nezbývá. V dětství jsem k němu vzhlížel, byl o pár let starší, taky hrál hokej. Chodil jsem se na něj dívat na stadion… Bylo to těžké, když se to stalo. A v tom zápase jsem opravdu cítil, že je se mnou. Dát čtyři góly je mimořádné."

O tom, jak chyběl týmu zraněný brankář Vasilevskij

"Nebylo to bez něj jednoduché. Nicméně Jay Jay (Jonas Johansson) odváděl parádní výkony. A co se týče Vasiho, není lehké se vracet po zranění, občas to chvíli trvá, než se dostane do formy. Což se mu v posledních zápasech povedlo, chytá skvěle. Když je zdravý a předvádí, co umí, je to pro náš tým obrovsky rozdílový hráč. Je fajn, že už je zpátky."

O startu na MS v Praze, kde debutoval v NHL

"Snad nebudu mít čas tam jet, protože to by znamenalo, že jsme pořád v play off, což je každý rok náš cíl. Navíc by to bylo trochu složitější, protože budu po sezoně bez smlouvy…"