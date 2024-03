Týden v NHL: Kipper Kid vyrostl a setkal se s idolem. Kdo je rekordmanem přestupného roku?

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Znovu také s atraktivní soutěží.

Nejproduktivnější hráč

Dvojice hráčů tentokrát dosáhla osmi bodů, šlo o Connora McDavida z Edmontonu a Kevina Fialu z Los Angeles. Švýcarský forvard zapsal ve čtyřech zápasech víc branek (3+5), proto dostane přednost právě on. Ve vzájemném souboji těchto dvou na startu týdne nebodoval, pak však přidal dva body proti Calgary a tři proti Vancouveru a New Jersey.

Také celkem 16krát vystřelil na branku a přidal šest kladných bodů do tabulky +/-.

Brankář týdne

V posledních týdnech se spekulovalo o tom, že by jasná jednička Nashvillu Juuse Saros mohla být součástí některého z trejdů. Pokud by tomu tak skutečně bylo, Fin pořádně svou cenu šponuje. Během týdne naskočil do tří utkání, od Ottawy, Minnesoty a Colorada pokaždé inkasoval jediný gól a zastavil celkem 82 střel.

Čech týdne

Po pěti týdnech je David Pastrňák zpět. V sobotu proti NY Islanders sice nebodoval, jinak ovšem dvakrát nahrával během výhry nad Vegas a přidal dvě branky a asistenci při porážce od Seattlu. Tam navíc zaznamenal 700. bod v NHL. Celková bilance je tedy 2+3, osm střel na branku a dva záporné body.

Forma jeho Bostonu je nicméně bídná, klub prohrál čtyři z pěti a sedm z deseti posledních zápasů. Ani Pastrňákovy body zkrátka občas nestačí.

Highlight týdne

New Jersey Devils byli v minulé sezoně třetím nejlepším týmem Východní konference a jejich akcie stoupaly, teď ztrácejí sedm bodů na poslední postupové místo. Hodně zajímavý byl páteční souboj proti Anaheimu, který kalifornský tým vyhrál 4:3 i díky 52 zákrokům Lukáše Dostála.

Český gólman se stal hrdinou hlavně díky chycenému trestnému střílení dvě vteřiny před koncem utkání, Jack Hughes ani nevystřelil a Dostál následně mohutně slavil. "Jackův výraz mluví za vše, Devils mají po sezoně. Škoda, že mu v týmu nikdo moc nepomohl," předpovídá. analytik Paul Bissonnette. A další nevýhoda pro New Jersey? V příštích týdnech je čekají například Carolina, NY Rangers, Florida či Dallas. Nic snadného...

Za zmínku stojí ještě důvod trestného střílení. Tohle autorovi vítězné trefy v onom zápase Franku Vatranovi opravdu nemohlo projít...

Statistika týdne

Zkušený obránce Brent Burns z Caroliny hraje NHL už od sezony 2003/04 a i díky tomu se mu podařilo vyrovnat hodně specifický ligový rekord. Naskočil totiž pětkrát do utkání v přestupném roce (2004, 2008, 2016, 2020, 2024).

Ze sociálních sítí

Pod strop haly Scotiabank Saddledome v Calgary zamířil v sobotu dres populárního finského gólmana Miikky Kiprusoffa a byla to velká sláva. Dorazil na ni mimo jiné i Brendan Peters, 27letý chlapík, který je veřejnosti známý spíš jako Kipper Kid.

Před lety, když Kiprusoff zářil v barvách Flames, chodil do hlediště ve výstroji a masce a napodoboval každý gólmanův pohyb. Dokonce měl fixou nakreslené na tváři zrzavé strniště. Teď se oba v Calgary setkali a světe div se, z Peterse je borec, který kreslí motivy na brankářské masky...

Fotografie týdne

Na zápase basketbalových Denver Nuggets se objevil také Joe Sakic, prezident hokejového klubu Colorado Avalanche a bývalý dlouholetý kapitán týmu. Čtyřiapadesátiletý Kanaďan vypadá stále stejně.

Pohled Ladislava Šmída

"Navážu na vyvěšování dresu Miikky Kiprusoffa. S Kipperem jsem se v Calgary o kousek minul, v týmu však bylo stále plno hráčů, kteří s ním hráli. Byl to obrovsky oblíbený spoluhráč, prý s ním byla velká zábava, nicméně na ledě to byl neskutečný profesionál. Dát mu gól nebylo snadné. Pamatuji si ještě na jeho výměnu ze San Jose k Flames v roce 2003, tam okamžitě vyletěl nahoru a všechno mu obrovsky sedlo.

Jeho čísla byla od začátku neskutečná. Do play off se dostal klub těsně a tehdy šli Flames hned až do finále Stanley Cupu, v němž prohráli v sedmi zápasech s Tampou. Hlavně díky němu šli tak daleko. V Calgary ho stále fanoušci milují a ceremoniál to jasně ukázal."