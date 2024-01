Týden v NHL: V dětství mu Crosby dělal chůvu, teď proti legendě rozhodl. Edmonton s rekordem

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Nově také s atraktivní soutěží.

Nejproduktivnější hráč

Rovnou čtyři hráči zaznamenali v týdnu osm bodů, šlo o Nathana MacKinnona, Joela Erikssona Eka, Kirilla Kaprizova a Austona Matthewse. Při pohledu do doprovodných statistik je na tom nejlépe hvězda Toronta, která k tomu má nejvíce střel na branku (19) i nejlepší hodnocení +/- (+ 5).

Američan, který pětkrát skóroval a třikrát nahrával zazářil hlavně proti Calgary, kterému dal hattrick a přidal nahrávku. Víc bodů by ale nejspíš vyměnil za další výhry, Maple Leafs ze čtyř bitev vyhráli jen dvě.

Brankář týdne

I tady byla konkurence velká, ale triumf získal Ukko-Pekka Luukkonen z Buffala. Naskočil do tří utkání, ale ačkoliv jedno prohrál, jeho čísla byla fantastická. Proti San Jose a Chicagu totiž udržel čistá konta a při porážce 1:3 s Tampou Bay inkasoval jen dvakrát. Celkem zastavil 60 střel a průměr obdržených branek na zápas stlačil na 0,67.

Čech týdne

David Rittich a Petr Mrázek zapsali dvě výhry, Adam Klapka si odbyl premiéru v NHL, Jan Rutta a Jakub Lauko dali první góly v sezoně, ale vítězem může být znovu jedině David Pastrňák. Ve třech utkáních skóroval pětkrát, k tomu přidal dvě nahrávky a pomohl ke třem výhrám Bruins.

Tři branky vstřelil Coloradu, zaznamenal 16. hattrick v základní části NHL a stal se nejlepším Čechem historie. Přeskočil Jaromíra Jágra. Proti Montrealu v sobotu dal gól číslo 30 v ročníku a tuto metu překročil posedmé v deseti ligových ročnících. V české tabulce historických střelců navíc přeskočil na čtvrtém místě Bobbyho Holíka, gólů má teď 331.

Highlight týdne

Tentokrát je ve znamení dvou legendárních brankářů. V pondělí Minnesota porazila New York Islanders 5:0 a její gólman Marc-Andre Fleury se díky výhře číslo 552 stal druhým nejúspěšnějším brankářem historie. Přeskočil Patricka Roye a už je před ním jen nedostižný Martin Brodeur, jenž slavil v 691 případech.

Jenže Roy se nenechal zahanbit a obratem se vrátil na mediální výslunní. V sobotu totiž vedení New York Islanders v čele s generálním manažerem Louem Lamoriellem oznámilo, že bývalá legenda Montrealu a Colorada bude novým šéfem střídačky mužstva po čerstvě odvolaném Laneu Lambertovi. Na střídačku se v NHL vrací po více než sedmi letech. "Fanoušci jsou pro nás extrémně důležití, chci, aby na naše zápasy chodili rádi a těšili se. Aby dresy klubu oblékali s pýchou," řekl pro NHL.com Roy.

Statistika týdne

Po rozpačitém startu do sezony Oilers konečně ukazují sílu a ani nutně nepotřebují nadlidské výkony od Connora McDavida (v bodování "až" devátý) a Leona Draisaitla (v bodování šestnáctý). Tradiční klub neskutečně válí, v sobotu porazil Calgary 3:1, zapsal třináctou výhru v řadě a vytvořil rekord kanadských týmů v NHL v počtu vítězství za sebou.

Porážky, to se u Oilers teď moc nenosí. Livesport

Ze sociálních sítí

Česko/slovenský fanklub Buffala Sabres není možná největší, ale je věrný a oddaný. A to už více než dvacet let. Tentokrát se jeho členové vydali fandit přímo do Buffala a výjezd si náležitě užili. Potkali se s bývalými hráči, byli v centru dění a oblíbili si je dokonce i fanoušci místního klubu.

Fotografie týdne

Od mládí byl Sidney Crosby jeho idolem. Dokonce měl to štěstí, že mu jeden z nejlepších hokejistů historie dělal v dětství chůvu, a to proto, že jeho otec Pat byl Crosbyho agentem. Patřičně americký příběh pokračoval v sobotu, kdy nováček Brendan Brisson rozhodl svým prvním gólem v NHL bitvu Vegas proti Pittsburghu. S Crosbym na druhé straně.

"Než šel na draft, žil nějaký čas u nás doma. Stejně tak Malkin. Jenom naskočit proti nim na led je něco neuvěřitelného," řekl pro Las Vegas Sun dvaadvacetiletý Brisson.

Pohled Ladislava Šmída

"Poslední dobou se v NHL objevují rozhodnutí sudích, která mi úplně nedávají smysl. Od té doby, co nejsem v lize, se metr hodně změnil, všechny sebemenší zákroky hokejkou, stejně jako veškeré držení, se pískají. Liga chce vidět víc branek a ofenzivní hru a chce, aby největší hvězdy měly prostor. To je v pořádku, bohužel se hodně začaly pískat i srážky a tvrdší hity. Ale z mého pohledu zbytečně moc. Srážky rameno na rameno či některé dohrávané souboje bych nepískal, je to součást hokeje, a tak to vždycky bylo.

Popravdě nevím, proč se tenhle trend nasazuje, když některé zákroky sleduji, tak jde o čisté střety, ale rozhodčí dává dvě minuty. Někdy dokonce i suspendaci. Přijde mi, že NHL byla čistší, když si hráč dával pozor, aby ho někdo netrefil. Samozřejmě nemluvím o žádných blind-side srážkách, kdy hráče někdo sundá z místa, kde ho nemůže vidět, ale co je tvrdé a čisté by se nemělo posuzovat dvouminutovým vyloučením.

Naštěstí je tu vždycky play off, kde je metr mírnější, hra je trochu jiná a tvrdší. Za mě by to tak mělo být celou sezonu, tvrdost se jinak vytrácí a je to špatně."