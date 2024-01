Týden v NHL: Sharks by se snad trápili i na farmě, Reinhart je na tom lépe než celý klub

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Canucks za sebou mají skvělý týden plný výher, pod všechny čtyři se výrazně podepsal hvězdný Švéd Elias Pettersson. Druhý nejproduktivnější hráč mužstva byl u devíti z šestnácti vstřelených branek (5+4) a hlavně třikrát rozhodl. Všechny branky, které vstřelil, navíc padly při vyrovnaném počtu hráčů na ledě.

Brankář týdne

Výjimečný týden, hned pět gólmanů naskočilo do tří utkání a všechny je vyhrálo. Navíc s velmi dobrými čísly. Nejvíc zásahů – rovnou 97 – si připsal vancouverský Thatcher Demko. Gólů inkasoval pouze šest, procentuální úspěšnost vytáhl na 94,2 procenta a přidal čtvrté čisté konto sezony.

Čech týdne

V sobotu sice proti Buffalu nebodoval, ale to vůbec nevadilo, v každé z předchozích tří bitev totiž obránce Filip Hronek posbíral dva body (1+5) a stal se tak nejproduktivnějším Čechem týdne. Bilance plus osm ve statistice +/- ho navíc zařadila na dělené první místo v celé NHL.

Highlight týdne

A znovu Vancouver. Vynikající start klubu do sezony už nemůže být brán na lehkou váhu. Zatímco v té minulé získal v základní hrací době v 82 zápasech jen 24 výher, v té aktuální jich měl 25 v pouhých 40 utkáních.

Canucks patří v Západní konferenci mezi nejlepší. Livesport

Hlavní hvězdou týmu je obrozený útočník Elias Pettersson, který se například v týdnu zapsal do historie NHL, když jako první vstřelil vítězný gól ve čtyřech venkovních utkáních za sebou. Vancouver je třeba brát vážně, svědčí o tom také to, že hned pět hráčů (vyjma Petterssona také Brock Boeser, Thatcher Demko, Quinn Hughes a J.T. Miller) bylo nominováno do blížícího se Utkání hvězd.

Statistika týdne

Přesilové hry rozhodně nejsou něčím, v čem v této sezoně vynikají Washington Capitals. S 15 zásahy ve 40 zápasech jsou nejhorší v soutěži a na lídry z Colorada a Tampy Bay ztrácí 26 tref. Lepší než celý tým Capitals je dokonce i útočník Sam Reinhart z Floridy, který už v sezoně 2023/24 v početní výhodě uspěl šestnáctkrát.

Ze sociálních sítí

Mezi 16. prosincem a 10. lednem hokejisté San Jose Sharks sbírali jen prohry. Šlo o celkem 12 utkání, ve kterých kalifornský klub dal jen 17 gólů a hned 54 jich inkasoval. Politoval ho i bývalý ligový obránce Carlo Colaiacovo. "Fakt si myslím, že Sharks by teď klidně prohráli i s nejlepším týmem AHL. Je mi těch kluků líto," napsal na sociální síť X.

Fotografie týdne

Takhle skončil v kleci New York Rangers obránce Torey Krug ze St.Louis. Radši by tam určitě poslal nějaký ten puk, většinou produktivní bek v tomto ročníku zatím vstřelil jediný gól...

Torey Krug v kleci Rangers. Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

"Výborná zpráva dorazila v týdnu z Colorada, trénovat znovu začíná kapitán a lídr mužtsva Gabriel Landeskog, který kvůli zranění od června 2022 nehraje. Ale návrat asi bude, podle zpráv, trvat ještě dlouho, protože nikdo neví, jak operované koleno zareaguje na plnou zátěž. Avalanche se určitě těší na jeho vůdcovské schopnosti, než se zranil, tak sbíral hodně bodů, ale týmu zdaleka nepřináší jen tohle. Umí trefit hráče pořádným hitem a rvačkou klidně zvrátit vývoj utkání. Navíc jsem o něm vždycky z okolí slyšel jen dobré věci, zdá se, že to je super kluk. Kdyby ho Colorado získalo na závěr sezony nebo do play off, byl by to pro něj velký příval energie a sebevědomí. Edmonton je můj oblíbený tým, ale Coloradu taky hodně fandím. Rád bych Landeskoga viděl zase brzy na ledě."