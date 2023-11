Týden v NHL: Nyquist si na ledě sbíral zuby a gól, na který se čekalo přes 2 tisíce dní

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Znovu po týdnu tady máme jméno Hughes, tentokrát ale nejde o útočníka Jacka z New Jersey, ale jeho bratra Quinna Hughese z Vancouveru. Ve třech zápasech jednou skóroval a přidal sedm asistencí a čtyři kladné body. I jeho třináct střel na branku ho v týdnu zařadilo na páté místo v celé soutěži. To ujde, na obránce, ne? Samozřejmě je také nejproduktivnějším bekem NHL.

Brankář týdne

Vancouver do sezony vstoupil nečekaně dobře a je druhým týmem Západní konference. V minulém týdnu k tomu výrazně pomohl i gólman Thatcher Demko, který vychytal Nashville, San Jose a silný Dallas, inkasoval celkem jen tři branky a udržel páté čisté konto kariéry.

To přišlo proti Stars a pomohl k němu i famózní zákrok lapačkou proti Wyattu Johnstonovi.

Čech týdne

David Pastrňák má za sebou taky slušný týden, ale výjimečně nebyl bodově první, předstihli ho Pavel Zacha a Filip Hronek, který si o pozornost říká od startu ročníku. Ve Vancouveru nastupuje v obranné dvojici s Quinnem Hughesem a náramně jim to svědčí. Aktuálně patří mezi nejlepší dua v celé NHL.

Hronek v minulém týdnu ve třech zápasech čtyřikrát asistoval, celkově bodoval už šestkrát v řadě a v 11 zápasech sezony nasbíral stejný počet bodů. Všechny za nahrávky. V kanadském bodování zadáků se s další čtveřicí dělí o třetí místo. Hodně vytížený je i herně, v minulém týdnu hrál průměrně 22 minut a 58 vteřin.

Highlight týdne

Brankoviště se v NHL stává posvátným územím, rozhodčí tam úzkostlivě soudí kdejaký dotek a nemají strach i při nejmenším pochybení gól neuznat či odvolat. Mnohdy to ale přesáhne veškeré hranice kontaktního sportu.

Například v úterý, když sudí rozhodli, že kontakt útočníka Sama Carricka, obránce Erika Karlssona a brankáře Tristana Jarryho byl za čarou, ruply saze trenérovi Gregu Croninovi, kterému následně hlavní rozhodčí udělil dvouminutový trest a liga mu za neprofesionální chování následně vyměřila pokutu 25 tisíc dolarů.

Výrok mužů v pruhovaném byl ale skutečně hodně přísný, Cronina se zastal například bývalý ligový obránce Carlo Colaiacovo. "Vážně, v co přesně se hokej teď mění? Tohle už je trapné. Ten, kdo rozhodl, že tohle není gól, by zasloužil pokutu," napsal si na sociální síť X. Ducks to nakonec zase tolik trápit nemuselo, utkání vyhráli 4:3.

Statistika týdne

Hattrick Gordieho Howea, (gól, nahrávka a bitka v jednom zápase) už tak často díky úbytku rvaček k vidění nebývá. Když ale Arizona v úterý rozdrtila Chicago 8:1, viděli diváci v drobné Mullett Areně rovnou dva. Za Coyotes se o ně postarali Liam O’Brien a Jack McBain.

Něco takového fans mužstva zažili naposledy 3. února 1988, tedy ještě v dobách, kdy klub hrál ve Winnipegu. Fun fact? Jedním z těch, kdo tehdy statistiku pomohl vytvořit, byl Andrew McBain, tedy Jackův otec.

Ze sociálních sítí

Před bránou to mnohdy hodně bolí, to ví prakticky každý hokejista. Naposledy se o tom přesvědčil čtyřiatřicetiletý švédský mazák Gustav Nyquist, který se v prohraném zápase proti Seattlu (2:4) zblízka seznámil s holí obránce Adama Larssona. Následně si v pohodě klekl na led a před odjezdem na střídačku si prostě z ledu sesbíral zuby.

Fotografie týdne

Celý hokejový svět zaskočila na začátku týdne zpráva o nešťastném úmrtí bývalého útočníka Pittsburghu Adama Johnsona, kterému v britské EIHL při souboji jeden z protihráčů nešťastně prořízl hrdlo. Hráči Penguins na něj zavzpomínali v úterý během utkání proti Anaheimu a například T.J. Oshie z Washingtonu už v pátek nasadil do utkání speciální chránič krku.

V Pittsburghu vzpomínali na Adama Johnsona. Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

"V týdnu mě zaujal obránce Louis Belpedio, četl jsem statistiku, že vstřelil první gól v NHL celých 2036 dní poté, co v lize začal hrát. Tak jsem taky zavzpomínal na svůj první zásah v soutěži, i já jsem musel totiž celkem čekat. Ono to celé je celkem proces. Nejdříve je třeba odehrát první zápas, to bylo Edmonton proti Calgary, neskutečný zážitek! Další meta je najít si pevné místo v sestavě a pak už je to o tom gólu. Já jsem nikdy nebyl velký střelec, ale ze začátku nad tím člověk nepřemýšlí a bere to tak, že to tam zkrátka nějak spadne. Ale postupem času začnete počítat zápasy a já si pamatuji, že jsem jich za sebou měl 50 a pořád nic. Kluci už si ze mě v kabině trochu utahovali. Tam jsem začínal být maličko nervózní, už jsem to prostě měl v hlavě, což není příjemné. Není dobré nastupovat do utkání s tím, že musíte dát gól. Moje povinnosti na ledě byly jiné. V únoru ale konečně přišel ten zápas, v Columbusu jsem se – ani nevím jak – vydal na zteč a konečně to tam padlo. Byl to Raffi Torres, který mě našel z druhé vlny a já jsem z jedničky propálil Fredrika Norrenu. Herně si na to moc nevzpomínám, ale byl to neskutečný pocit, všechno ze mě spadlo. Celkově jsem v NHL moc gólů nedal, každý byl pro mě svátek. Ten první, který jsem dal až v 57. zápase, si budu pamatovat do konce života."