Byl jsem nervózní a na výkonu se to trochu podepsalo, řekl po reprezentační premiéře Kaše

Ve 28 letech se útočník Ondřej Kaše dočkal premiéry v dresu české hokejové reprezentace a přes své bohaté zkušenosti přiznal velkou nervozitu. Lídr ofenzívy Litvínova, kam loni zamířil po osmi letech v Severní Americe a působení v NHL v týmech Anaheimu, Bostonu, Toronta a Caroliny, v prvním vystoupení nebodoval, ale byl rád za výhru v Trenčíně nad Slovenskem 4:2.

"Musím říct, že jsem byl docela hodně nervózní. Myslím, že se to trošičku na tom výkonu i podepsalo. První zápas za repre se nehraje každý den," řekl Kaše novinářům. V NHL sehrál 258 utkání v základní části a připsal si 124 bodů za 57 branek a 67 asistencí. Ve 31 duelech duelech play off přidal účastník dvou mistrovství světa dvacítek a jednoho světového šampionátu osmnáctek dva góly a sedm přihrávek.

Užíval si týmovou výhru. "Celou dobu to byl dost vyrovnaný zápas. Nám to tam naštěstí napadalo v první třetině a super, že jsme vyhráli," pochvaloval si, že náskok 3:0 z úvodní části nakonec stačil na vítězství. Bylo mu ale jasné, že Slováci nic nevzdají. "Hrajou doma, takže určitě nechtěli před fanoušky něco vypustit. Taky každý hraje o nominaci, takže si nemyslím, že někdo by mohl něco ošidit nebo vypustit."

Svůj výkon považoval za průměrný. "Premiéra no, takže tak padesát na padesát," prohlásil Kaše, který se zařadil do první formace k Michaelu Špačkovi a kapitánovi Romanu Červenkovi. Cítil podobné vytížení jako v Litvínově. "Ale tady v týmu si musí vzít každý nějakou roli, kterou dostane a musí ji přijmout," řekl s tím, že je připraven v boji o mistrovství světa v Praze plnit pokyny kouče Radima Rulíka.

V týmu soupeře narazil na spoluhráče z Litvínova Andreje Kudrnu a Matúše Sukeľa, ale hecování se nekonalo. "Včera jsme byli spolu na kafi, popřáli jsme si hodně štěstí, ale teď jsme protihráči a nic si nedarujeme," prohlásil Kaše. Ofenzivní opory Severočechů se postaraly ve druhé třetině v přesilovce o snížení Slovenska na 1:3, když Sukeľ zpoza branky nabil Kudrnovi. Nacvičené z Litvínova to podle Kašeho nebylo. "Asi to vypilovali tady," usmíval.

Své střelecké kvality ukázal alespoň v domluvených pozápasových dodatečných samostatných nájezdech, v nichž překonal Samuela Hlavaje bekhendovým blafákem. "Věděl jsem hned, že půjdu do bekhendu. I gólman Slováků mi říkal, že věděl, co udělám, ale že to nešlo chytit. Tak to bylo takové vtipné," dodal Kaše.

Utkání Slovensko – Česko (sobota 27. dubna, 14:00)