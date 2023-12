Sedláka nadchnul Spenglerův pohár. Jen škoda finále, pokazili jsme si ho sami, litoval

Pardubický útočník Lukáš Sedlák (30) po skončení finálového klání Spenglerova poháru proti Davosu v rozhovoru pro klubový web sebekriticky přiznal, že porážku 3:5 si Východočeši zavinili sami. I když Dynamo padlo těsně pod vrcholem a posledním českým zástupcem, který turnaj opanoval, tak nadále zůstává Dukla Jihlava před 41 lety, považuje účast ve Švýcarsku za skvělou zkušenost.

"První pocity? Samozřejmě zklamání z dnešního výsledku, pokazili jsme si to víceméně sami. A je to škoda, protože když jsme vyrovnali na 2:2, tak jsem myslel, že to ještě zvrátíme, ale pak jsme udělali bohužel hloupé chyby," mrzelo Sedláka, jehož tým s blížícím se koncem druhé třetiny vyrovnal bleskově z 0:2 na 2:2, ale pak mezi 39. a 43. minutou třikrát inkasoval a rázem ztrácel 2:5. "Myslím, že gól hned na začátku třetí třetiny (na 4:2) nás stál hodně, pak už to bylo těžké," přitakal.

Přes finálovou porážku, která pro ně byla první na turnaji, však Pardubičtí zanechali v Davosu výraznou stopu. "Pro všechny z nás tohle byla super zkušenost a krásný zážitek. Užili jsme si to tady s rodinami, odehráli jsme dobré zápasy a máme na co navazovat v budoucnu," pochvaloval si Sedlák. Z celého turnaje jako takového byl nadšený. "Je to super zorganizovaná akce, hraje se ve skvělé atmosféře. Hlavně dnes, když jsme hráli proti domácímu Davosu, bylo to úžasné."

Věří, že výběr kouče Václava Varadi si může hodně přenést i do dalšího průběhu sezony. "I třeba to, že když prohráváme o dva góly, tak se nemusíme vzdávat a můžeme to klidně obrátit až na poslední chvíli," připomněl Sedlák úžasný obrat ze semifinále s Kanadou z 1:3 na konečných 4:3. "A také může být dobré ponaučení z chyb a špatných věcí, které jsme udělali," dodal.

Z Ligy mistrů vypadli Východočeši ve čtvrtfinále, Spenglerův pohár byl dalším vrcholem sezony, na němž chtěli uspět, nyní před sebou mají už jen jeden cíl, ten ze všeho nejdůležitější – mistrovský titul. "Začne to všechno zase tak trochu nanovo. Pár dní si teď odpočineme a hned v pátek hrajeme zase další zápas. Bude to taková rychlá otočka. Nezbývá nic jiného, než se připravit co nejlépe na pátek a pokračování extraligy," podotkl Sedlák s vidinou utkání na ledě Liberce.

Kompletní výsledky Spengler Cupu