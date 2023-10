Budu se snažit co nejvíc střílet. Vím, že je to moje silná stránka, říká Kaut po derby s Hradcem

Pozdní, ale o to sladší obnovenou premiéru v české nejvyšší soutěži prožil v neděli pardubický útočník Martin Kaut (24). Do nové sezony se vinou zranění zapojil až v 9. kole a rovnou pomohl vedoucímu Dynamu zlomovým gólem k vítězství 4:2 na ledě největšího rivala z Hradce Králové.

"Poslední zápas jsem hrál na mistrovství světa, potom jsem se bohužel zranil na tréninku během přípravy. Nechal jsem na trenérech, kdy mě postaví, ale až teď jsem byl opravdu připravený. Moc jsem se těšil. Lepší zápas jsem si asi nemohl vybrat a jsem rád, že byl vítězný," usmíval se Kaut po pardubickém triumfu 4:2.

Drtivou většinu z posledních pěti ročníků strávil za mořem, kde se přes farmářské týmy probíjel do sestav Colorada a San Jose. V nejlepší soutěži světa odehrál 56 zápasů a zaznamenal jedenáct bodů. Letos v červenci však ohlásil návrat do klubu, v němž se odrazil k profesionální kariéře.

Střelba je silná stránka

S Pardubicemi podepsal dvouletou smlouvu. Na úvodní start si ale počkal až do začátku října. Sledovat zápasy jen z tribuny pro něj nebylo příjemné. "Určitě už jsem chtěl hrát. Byl jsem rád, když jsem dostal zelenou od trenérů a fyzioterapeuta. Doufám, že už se mi zranění vyhnou, odehraju celou sezonu zdravý a pomůžu klukům co nejvíc," řekl Kaut.

V prvním východočeském derby sezony přispěl Dynamu gólem na 2:1 ve 33. minutě. Patrika Bartošáka překonal skvostnou střelou do horního rohu branky. "Budu se snažit co nejvíc střílet. Vím, že je to moje silná stránka," okomentoval zásadní moment v utkání. "Za gól jsem rád, ještě když jsem se vrátil sem do Hradce. Cennější jsou ale tři body, protože v Hradci se vždycky vítězilo těžce," podotkl Kaut.

I z jeho obrovské bezprostřední radosti pod pardubickým sektorem nicméně bylo znát, jak moc si svou chvilku užil. "Na tohle jsem se těšil hodně. Skočil jsem si v Hradci, ale snad si skočím i v Pardubicích. To nebylo nic proti hradeckým fanouškům. Atmosféra byla super a na tu jsem se těšil taky," vysvětlil Kaut.

Vedoucí tým tabulky si ve třetí třetině došel pro vítězství poctivou obranou. Domácím v zápase dovolil skórovat jen ze dvou přesilových her. "Kdybychom se vyvarovali vyloučení, možná jsme ani nedostali gól, ale kdo ví," přemítal Kaut. "Ve hře pět na pět jsme to odehráli super. Hradec má silný útok, hodně nás zamkl, ale Wilda (Roman Will) nás podržel a my jsme využili jejich chyby," shrnul zásadní rysy souboje velkých rivalů.

Statistiky zápasu. Livesport

Je prostor pro zlepšení

Se svým osobním výkonem navzdory zmiňovanému gólu nebyl zcela spokojený. "Na první zápas to nebylo úplně špatné, ale vím, že umím hrát ještě líp. Trošku jsem si osahával puk. V řadě věcí se musím zlepšit a věřím, že to bude co nejdřív," přiznal Kaut s tím, že spoluhráči mu návrat hodně usnadnili.

"Skoro pořád vyhrávali a teď mi hodně pomohli. Já doufám, že jim taky pomůžu a budeme ve vítězstvích pořád pokračovat," dodala letní posila jednoho z hlavních extraligových favoritů na zisk titulu.

Přehled utkání Mountfield HK – Pardubice 2:4