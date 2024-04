Celý rok trénujeme na to, abychom tyhle zápasy zvládali, chválil Třinec kapitán Vrána

Góly zkušených matadorů si třinečtí hokejisté vynutili rozhodující zápas finále play off extraligy. Skóre otevřel ve 14. minutě Martin Růžička (38) a v polovině zápasu zvýšil kapitán Petr Vrána (39) na 3:0. Obhájce titulu porazil Pardubice 4:1 a také ve třetí sérii letošního play off protáhl do sedmého utkání.

Třinečtí hokejisté odehráli od 17. března dvacátý zápas v play off, o pět více než finálový soupeř. První dvě třetiny ale působili živějším dojmem. Už před jeho startem zdůrazňovali, že si únavu nepřipouštějí.

"Byl před námi prostě šestý zápas a to, co se stalo předtím, se nepočítá. Každý ví, o co tu jde a tu sílu najde. Celý rok trénujeme na to, abychom tyhle zápasy zvládali, což bylo dneska hodně vidět," řekl novinářům Vrána.

Statistiky utkání. Livesport

Oceláři, kteří hrají bez zkušených beků Jakuba Jeřábka a Martina Marinčina, utrpěli v osmé minutě další ránu. Andrej Nestrašil odstoupil po střetu s Adamem Musilem a do utkání se už nevrátil. O chvíli později ale udeřil Růžička, který během play off laboroval se zraněním a zasáhl do finále až od čtvrtého zápasu. Elitní kanonýr se trefil z pravého kruhu přesně do horního rohu a vstřelil svůj první gól v letošní vyřazovací části.

"To bylo velké," rozplýval se Vrána. "Měl nějaké problémy, ale snažil se co nejdříve dostat zpátky. Vrátil se a dal důležitý gól, který nás nakopl k tomu, že jsme získali ještě více sebevědomí. Pomohl nám hodně, hrál výborně. Takový hráč, který pravidelně vyhrává bodování a je tak produktivní, nám hodně chyběl. Pro všechny je povzbuzením, že naskočil do hry," uvedl.

Vrána uspěl v play off podruhé

Vrána skóroval v play off podruhé. Prosadil se v přesilové hře, kdy se mu před prázdnou branku odrazil puk od zadního mantinelu. Gól ještě prověřovali rozhodčí u videa kvůli nedovolenému bránění brankáři.

"Já si ani nebyl jistý, jestli dorážku ustojím. Puk se odrazil za mě a málem jsem zakopl. Bylo to trošku se štěstím," odpověděl Vrána na dotaz, zda věřil, že rozhodčí gól uznají. "Kluci nahoře, co nehrají, říkali, že Dan (Voženílek) byl v kontaktu s brankářem (Romanem Willem), ale že by měl gól platit. Bylo to důležité, odskočili jsme a hrálo se nám ve větším klidu," doplnil.

Pardubice ve třetí třetině přidaly a v 57. minutě snížily v přesilové hře brankou Roberta Kousala. Výhru Třince pojistil při risku soupeře bez gólmana Patrik Hrehorčák, který v zápase dal zbývající dva góly domácích.

"Posledních deset minut jsme s nimi měli hodně práce a jednoduché to určitě nebylo. Neřekl bych, že jsme měli až tak navrch," řekl Vrána. "Hráli jsme, co jsme chtěli hrát. Byli jsme zodpovědní a především jsme proměnili šance, což rozhodlo," podotkl.

Série se rozhodne v neděli Pardubicích. "Každý na to celý rok trénuje, aby se nachystal a tyhle zlomové situace vydržel. Je toho hodně, ale je to kombinace obojího. Musíme věřit v systém, který hrajeme, v hráče vedle sebe, a potom se snažit se připravit co nejvíce fyzicky," uvedl Vrána.

Oceláři už ustáli kritickou situaci v sérii se Spartou, kdy otočili jako první tým v historii extraligy stav 0:3 na zápasy. Vyhráli předtím i sedmý zápas ve čtvrtfinále nad Českými Budějovicemi. Pardubický útočník Lukáš Radil pronesl, že Třinci pomáhá nějaká neviditelná ruka.

"V tom to není. Už několik let po sobě šlapeme, snažíme se dělat věci správně, nic jiného bych v tom nehledal," řekl Vrána, který je v týmu od ledna 2019. Od té doby Oceláři vyhráli všech patnáct sérií a usilují o pátý titul v řadě.

Utkání Pardubice – Třinec (neděle 28. dubna, 19:00)