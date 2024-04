Sedlák byl potěšen pardubickým výkonem a velebil Willa: Zachránil nás, mohlo se to zlomit

Sedlák byl potěšen pardubickým výkonem a velebil Willa: Zachránil nás, mohlo se to zlomit

Pardubický kapitán Lukáš Sedlák (31) se gólem a asistencí podepsal pod výhru 3:0 v pátém utkání finále play off extraligy nad Třincem, po kterém Dynamo dělí poslední krok od zisku mistrovského titulu. Východočeši si ho mohou zajistit již v pátek na ledě Ocelářů. Reprezentační útočník po utkání zdůraznil, že klíčem k úspěchu je navázat na středeční výkon.

"Jsme rádi, že jsme pátý zápas zvládli, je to důležitá výhra. Myslím, že jsme hráli výborně, možná až na nějaké pasáže v první třetině. Jinak jsme předvedli dobrý výkon, na který musíme navázat," řekl Sedlák po utkání.

Klíčové okamžiky se odehrály v prostřední třetině, mezi 30. a 35. minutou nastříleli Východočeši všechny tři branky. "Stav 3:0 je samozřejmě lepší, ten polštář je o něco větší. Můžete hrát s větším klidem, ale soustředili jsme se na to, abychom už žádný gól nedostali. Nechtěli jsme dopustit žádné drama, ve třetí třetině jsme to zvládli dobře," uvedl.

Pardubický kapitán vstřelil druhý gól krátce po úvodní trefě Lukáše Radila. "Můj gól byl po buly, ani to nebyl žádný signál, vyplynul ze hry. Tomáš Hyka mě krásně našel, pro mě už to nebylo tak těžké," řekl Sedlák a pochválil za čisté konto brankáře Romana Willa.

Pardubická jednička předvedla klíčový zákrok v 15. minutě, kdy zlikvidovala velkou šanci Andreje Nestrašila. "Tam se to taky mohlo zlomit. Zachránil nás, jsme rádi, že ho máme. Vyhráli jsme díky němu i v předchozích zápasech. Dnes jsme hráli výborně jako celý tým, dobře jsme blokovali. A když jsme potřebovali, tak nám Roman pomohl," popisoval Sedlák.

Po utkání se zmínil i o hře u brankoviště, která se řeší během finálové série. "Já ani nevím, kam můžu jet. Řekli nám, že tam nemáme vůbec jezdit. Já tam tak moc nejsem. Když se tam dostanu, tak se snažím udělat oblouk a jet pryč. Tak to řeším já."

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Dodal, že podobné situace k hokeji patří. "Moje práce je, abych tam zastavil a gólman nemohl rozehrát puk. Musíme se poprat s tím, abychom tam nejeli agresivně. Prostě s rozumem. Když přijedu, zastavím a nebudu zvedat ruce, tak se asi nic nestane."

V pátek v Třinci mohou Pardubice rozhodnout. "Budeme hrát svůj hokej a plnit všechny taktické pokyny, které si řekneme před zápasem. Chceme hrát jako tým, to nás může přivést k úspěchu. Uvidíme, jaký to bude zápas. Těšíme se na to," uzavřel Sedlák.