Radil Dynamu věří, ale je obezřetný. Třinec umí hrát nad propastí i navzdory únavě, varuje

Pardubice budou mít v pátek první šanci zajistit si mistrovský titul a útočník Lukáš Radil (33) věří, že se to Dynamu na ledě Ocelářů povede. Základem je podle něj pokračovat v aktivní hře. Jeden ze čtyř pamětníků posledního extraligového triumfu Východočechů v roce 2012 si ale dobře uvědomuje, že Třinec má zkušený tým, který již několikrát dokázal z nepříznivé situace vybruslit.

"Pořád chceme hrát stejný hokej. Možná ještě lépe než ve středu. Nesmíme myslet na to, kolik to (na zápasy) je. Třinec bude pod tlakem, hrají doma a v sérii prohrávají 2:3. Těžko říct, jak bude zápas vypadat, ale my do něj půjdeme sebevědomí a budeme si věřit," řekl Radil po středečním utkání, ve kterém Dynamo získalo mečbol.

Podle zkušeného útočníka získaly Pardubice třetí výhru zaslouženě, protože byly lepším týmem: "Když hrajeme svůj hokej, přebruslujeme je, jsme silní na puku v útoku a Třinec nestíhá. Hlavně musíme hrát a nebát se vzadu. Máme důvod si věřit a mít sebevědomí. Kdo jiný to může zlomit (třineckou nadvládu) než my?"

Oceláři ovládli poslední čtyři kompletně odehrané sezony a útočí na pátý titul v řadě. "Viděl jsem pár jejich zápasů, když hráli v uvozovkách nad propastí a trošku náhodně vždycky dali gól. Nechci je podceňovat, ale bylo to, jako kdyby jim vždycky nějaká neviditelná ruka nějakou záhadou pomohla, aby do propasti nespadli," pousmál se.

Velký obrat Slezané předvedli v semifinále, kdy prohrávali se Spartou 0:3 na zápasy. V šestém utkání odvrátili konec sezony prakticky se závěrečným klaksonem. "Byli nad propastí a stejně 0,2 vteřiny před koncem povstali. Svůj hokej mají postavený tak, že to dokážou odehrát navzdory únavě. Pokud ale nastavíme rytmus nebo tempo jako posledně, měli bychom je udělat," dodal Radil.