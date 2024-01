Datové zrcadlo extraligy: Důvody, proč Sparta kraluje extralize? Mimo jiné i psychická odolnost

V základní části minulé sezony hokejové extraligy nikdo nedokázal s nabušenými Pardubicemi držet krok. Východočeši ovládli dlouhodobou soutěž o šest bodů. Letos jim je víc než vyrovnaným konkurentem Sparta, která dokonce pořadí soutěže vede, i když po prohře ve středečním vzájemném duelu (1:2p) už jen o jediný bod. Slabý říjen je dávno za svěřenci Pavla Grosse, kteří mají nyní nejlepší formu ze všech, když v minulých 10 utkáních posbírali o plné tři body víc než Pardubice. Kde jsou příčiny jejich rozmachu?

Střelecká převaha

Jedná se vlastně o logickou premisu. Čím větší střelecká převaha, tím větší možnost vyhrát, víc bodů a lepší postavení v tabulce. Samozřejmě neplatí to stoprocentně, nicméně dost to napoví o tom, jak tým hraje. A Sparta měla v tomto ohledu navrch v naprosté většině zápasů (29 ze 37), přičemž z těch zbylých osmi jich byla stejně schopna většinu (pět) získat pro sebe.

Jediný tým, s nímž mají Pražané střelecky problém, jsou Pardubice, které nasbíraly zatím v každém vzájemném utkání víc pokusů. Svěřenci trenéra Grosse jich třetinu vysílají ze slotu a řečeno lépe přestavitelnými čísly se jedná o 21 ran na zápas. Jen v jednom duelu pálili z nejnebezpečnější zóny před brankou méně než 10x, a to ve 24. kole proti Hradci Králové, kdy prohráli 1:2. Holešovický tým tedy ovládá většinu utkání.

Psychická odolnost

Detailnější pohled na jejich průběh odhalí, že Sparta vstřelila první gól v zápase jen ve 14 případech. To je druhý nejmenší počet po Olomouci s devíti otevřeními skóre. Dlouho platilo, že Pražané pokaždé, když se trefili jako první, vyhráli. To se změnilo až ve středečním šlágru s Pardubicemi. Ještě zajímavější je, že ve většině zápasů musela Sparta dotahovat náskok soupeře, a přesto dokázala vyhrát.

Obvykle se držela na dostřel jednoho gólu a má nejvíc výher o jednu branku. Jen v šesti případech nechala soupeře jít do vedení o dva góly a pětkrát se jí to stalo osudným. Jinak holešovický celek zvládl většinou rychle náskok protivníka dorovnat. Jen pětkrát z 23 případů nebyl schopen odpovědět na úvodní trefu ve stejné třetině, v jaké jej inkasoval.

Nejlepší oslabení

Trenérský tým Pavla Grosse dokázal ze Sparty vytvořit nepřemožitelného obra v oslabení. Úspěšnost 87,88 % je skvělá a tým je v této statistice nejlepší v extralize. Proč tomu tak je? Kempný a spol. zkrátka nenechají soupeře vypálit. Podíl počtu střel na počet oslabení mají nejmenší ze všech: 1,17 střely na oslabení.

A že Sparta nehraje v početní nevýhodě málo, v jejich počtu je v extraligovém průměru s cifrou 132. Zároveň tomu není tak, že její hráči hodně střel zblokují, v tomto směru je naopak tým dokonce nejhorší v soutěži. Je to tedy hlavně činností všech bránících hráčů. Třešničkou na dortu je pak to, že Sparta se sama v oslabení dokáže prosadit a daří se jí to nejčastěji v extralize (devět gólů). Optikou +/- je tak v oslabení jen na -7 gólech. Budějovice, které by byly v této statistice za ní, jsou na -12 brankách.

Vyrovnaní gólmani i obrana

Brankářská dvojice Kovář, Kořenář je v dosavadním průběhu sezony zatím velmi homogenní. Oba mají úspěšnost zákroků nad 91,5 % a jsou v první desítce nejlepších gólmanů. Kovář měl do svého zranění dokonce nejnižší průměr obdržených gólů na zápas.

Nutno dodat, že ani jeden z nich nečelí tak velkému objemu střel jako jejich extraligoví kolegové, což je zase dobrá vizitka obranné hry týmu. Vychází to i z toho, že Sparta má většinou nad soupeřem převahu. O čemž svědčí také fakt, jak často její soupeři střílejí ze slotu. Na brankáře Sparty šlo průměrně jen 30 % pokusů z této zóny, což znamená přibližně 14 střel na zápas. O plných sedm méně, než kolik si jich za utkání vytvoří Sparta…