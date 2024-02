Dostali jsme čtyři stejné góly, zlobil se po prohře v Pardubicích gólman Frodl

Ani velmi dobrý výkon brankáře Dominika Frodla (27) nepomohl hokejistům Karlových Varů k výhře na ledě Pardubic. Opora Energie bylo po utkání hodně zklamaná, hlavně proto, že domácí dali čtyři prakticky identické branky. Frodl inkasoval po střelách, kdy měl zakrytý výhled.

"Dostali jsme čtyři stejné góly. Každý si musí přebrat, kde byla chyba," řekl Frodl novinářům. "Těžko se mi hledají slova. Přečkali jsme nějaké šance, ale oni vystřelí dloubáka od modré a čtyřikrát to padne do brány. To se nám proti prvnímu týmu nemůže stát," zlobil se sedmadvacetiletý gólman. "Může se stát, že takhle padnou jeden dva, ale ne čtyři. Sorry. Jinak jsme tady odehráli slušné utkání," řekl.

Západočeši přitom dobře věděli, že se domácí budou snažit zakrýt Frodlovi výhled. "Jedna věc je, že střela projde od modré, druhá je provoz před bránou. Alespoň jsme viděli, jak hraje první tým. Že dává hnusné góly," ocenil Frodl hru Pardubic.

Karlovy Vary si v Pardubicích připsaly třetí porážku za sebou, vyhrály ale jen jeden z posledních osmi zápasů a stále nemají jistý postup do předkola play off. Energie je dvanáctá, na třináctou Mladou Boleslav má pět kol před koncem základní části náskok deseti bodů.

"Jsme dvanáctí, to nikdo být nechce. Situace je těžká a mě se těžko hledají slova. Já jsme nepřišel do Varů hrát o dvanáctého fleka a hrozně mě to štve. Věřím, že se do předkola dostaneme a pak se v soutěži, kdy do play off jde pomalu každý, může stát cokoliv," řekl Frodl.

Odchovanec pražské Slavie přišel do Karlových Varů před sezonou z Pardubic, zápasy proti Dynamu jsou tak pro něj speciální. "Mám to tady rád a myslím si, že lidi mě tu taky mají rádi. Těšil jsem se. Hlavně pardubický tým je pro soupeře velká výzva. Bohužel. Sahali jsme po nějakém bodíku a nemáme nic," dodal Frodl.