Pardubice mohou získat rekord, ale Hájek má jasno: Musíme se soustředit na vlastní výkony

Obránce Libor Hájek (26) se gólem a asistencí podepsal pod výhru hokejistů Pardubic nad Karlovými Vary, která Dynamo opět posunula k triumfu v základní části extraligy. Dynamo má pět kol před koncem náskok sedmi bodů na druhou Spartu a už nemůže skončit hůře než třetí, s předstihem si tak zajistilo start v příštím ročníku Ligy mistrů. Reprezentační bek byl rád, že jeho tým souboj s Energií zvládl, i když ve druhé třetině ztratil dvoubrankový náskok.

"Vary hrály dobře, gólman (jim) chytal výborně a kluci možná chtěli více než my. Bylo to těžké utkání, ale probrali jsme se, něco jsme si řekli a zvládli jsme to," řekl Hájek novinářům po výhře 5:2. "Měli jsme trošku výpadek, ale ve třetí třetině jsme se z toho ponaučili. Věděli jsme, že to musíme zlomit. Jsme dost kvalitní tým na to, abychom takové zápasy urvali," doplnil šestadvacetiletý bek.

Východočeši se třikrát prosadili prakticky z identické situaci, kdy uspěli po střele obránce od modré čáry a podobně skóroval i útočník Robert Kousal, jenž střílel ze strany. A vždy před karlovarským brankářem Dominikem Frodlem někdo clonil.

Přehled utkání Pardubice – Karlovy Vary 5:2

"Před zápasem jsme si říkali, že takhle chceme hrát. Hlavně takhle góly většinou padají. Do prázdné brány zakončujete málokdy. Nahodit puk na bránu, kde byli kluci a jejich gólman neviděl. Super práce od všech," řekl Hájek, jenž přesně takhle skóroval i sám. "Byla to práce celé pětky, kdy jsme je motali v pásmu a já jsem to pak nahodil a gólman nic neviděl," uvedl.

Pardubice si dnes zajistily postup do příštího ročníku Ligy mistrů, což Hájek vůbec netušil. "Tohle vůbec nesleduji. Zní to hezky, ale my jdeme zápas od zápasu a teď se soustředíme na play off," řekl Hájek.

Statistiky utkání. Livesport

Dynamo do konce základní části odehraje ještě pět utkání a má šanci překonat historický rekord v počtu získaných bodů. Aktuálně jich mají Pardubice 107, maximem je 118 Liberce ze sezony 2015/16.

"Bylo by moc hezké udělat rekord a zůstat první v tabulce, to je náš cíl. Myslím si ale, že je důležité soustředit se na naše výkony. Loni taky Boston (v NHL) udělal rekordy a vypadl v prvním kole. To bych nechtěl, aby se nám stalo. Je potřeba jít postupně, hrát týmově a dělat věci, které po nás trenér chce," podotkl Hájek.

Tabulka Tipsport extraligy