Vítkovice si hravě poradily s Kometou, další výhru Pardubic podpořil dvěma góly Dvořák

Úvodní dohrávku 24. kola Tipsport extraligy jasně ovládli hokejisté Vítkovic, kteří porazili Kometu Brno 4:0. Páté čisté konto sezony udržel Lukáš Klimeš (29), vítězný gól vstřelil Marcel Barinka (22). Hosté nebodovali po sedmi zápasech. Ligový lídr z Pardubic přidal další vítězství, tentokrát přehrál Karlovy Vary v poměru 5:2. Dvě branky vstřelil obránce Tomáš Dvořák (28). Dynamo si také výhrou zajistilo start v dalším ročníku Ligy mistrů.

Domácí opět nastoupili bez svého nejproduktivnějšího hráče Lakatoše, který stejně jako v neděli v Olomouci zůstal mimo sestavu, přesto od začátku tahali za delší konec. Než dosáhli první branky, zahazovali šance. V první části si o gól říkaly dvě situace. V krátkém sledu nejprve Půček v 11. minutě po nezištné Lednického přihrávce minul prázdnou klec a záhy neuspěl ani Fridrich, jehož střelu vyrazil Furch.

Ještě v úvodu druhé části Rihards Bukarts orazítkoval tyčku, ale ve 24. minutě už se Ostravané dočkali. Rychlý kontr zakončil Barinka, který z brankoviště doklepl kotouč za Furcha.

Statistiky utkání. Livesport

Vítkovice i poté byly nebezpečnější. Dvakrát mohl zvýšit Roberts Bukarts, ale v obou situacích zaváhal a z gólových pozic minul. Až ve 34. minutě se mohla dostat ke slovu i Kometa, po pokusu Okála ale domácí zachránil Klimeš.

A v 38. minutě Vítkovice zasadily soupeři druhý úder: Lednický se po pasu Prčíka uvnitř útočného pásma šikovně zbavil dvou protihráčů a jeho střelu těsně před Furchem ještě tečoval Půček.

Významné zlepšení ze strany hostů nenastalo ani v třetím dějství. I proto, že Flek z ojedinělé možnosti ve 42. minutě vystřelil z otočky pouze do Klimešova betonu. Soupeř ji vzápětí v přesilovce zasadil rozhodující direkt: po ideální křížné přihrávce Zdráhala střílel Claireaux do prázdné brány.

Vítkovice svou dominanci dovršily ještě jedním gólem. Po brněnské chybě ve vlastním pásmu dostal Raskob v 52. minutě od Peterka nabito přímo na osu hřiště a prudkým příklepem nedal Furchovi šanci.

Hrbas mohl v závěru alespoň zmírnit porážku Komety čestným gólem, ale zblízka si dvakrát vylámal zuby na Klimešovi.

Dynamo vstoupilo do utkání podle očekávání náporem a již ve 2. minutě mohl otevřít skóre Paulovič, Frodl ale jeho střelu vyrazil. Hosté poté přestáli první oslabení, po návratu Grígera na led se ale i nadále hrálo v útočném pásmu Energie a v 7. minutě otevřel skóre Mandát, který tečoval Hájkovu střelu od modré čáry.

Západočeši následně s domácími opticky srovnalo krok, brankář Will ale nemusel řešit žádné nebezpečné situace. Naopak Frodla prověřil po přečíslení tři na jednoho Říčka, stav se ale podruhé měnil až v 18. minutě, kdy se prosadil obránce Dvořák.

Do druhé části vstoupili hosté s početní výhodou a podařilo se jim faul Čerešňáka potrestat. Se zakončením Procházky si ještě Will poradil, na Bartejsovu střelu od modré ale zareagovat nedokázal. Karlovy Vary ožily a brzy se jim podařilo vyrovnat. Po Černochově ideální přihrávce zakončoval Hladonik do prázdné branky.

Pardubice po ztrátě náskoku přidaly a Frodl, který v minulé sezoně působil na východě Čech, se proti svým bývalým spoluhráčům musel činit. Poradil si ale s nájezdy Radila a Vondráčka i zakončením Zohorny.

Střelci utkání. Livesport

Ve třetí třetině se ale domácí zpět do vedení již dostali. Ve 47. minutě se opět střelou od modré čáry prosadil Hájek, tentokráte bez teče. O 49 sekund později prostřelil Frodla Kousal a přiblížil Dynamo třetí výhře nad Západočechy v sezoně. Poslední slovo měl při power play hostů Dvořák, který trefil prázdnou branku přes celé hřiště.

Tabulka TELH