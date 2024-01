Gólman Pavlát do Pardubic zatím nepřestoupil, Plzeň čeká na výhodnější nabídku

Gólman Pavlát do Pardubic zatím nepřestoupil, Plzeň čeká na výhodnější nabídku

O brankářskou oporu Plzně Dominika Pavláta (24) projevil zájem vedoucí tým hokejové extraligy Pardubice. Západočeši to uvedli na svém webu s tím, že nabídku Dynama na hráčskou a finanční kompenzaci za reprezentačního gólmana odmítli.

"Dominik je tak stále pevnou součástí našeho kádru. Přestupové období končí 31. ledna a není vyloučené, že obě strany ještě najdou společnou řeč. Navrhovaná nabídka není pro náš klub akceptovatelná," uvedl plzeňský klub.

Pavlát je s úspěšností zákroků 92,98 procenta v současnosti jedničkou mezi extraligovými brankáři. V Plzni působí od roku 2020.

"Naším cílem bylo od začátku sezony prodloužení smlouvy s Dominikem, protože si uvědomujeme, že je důležitou součástí našeho klubu. Dominik má však smlouvu pouze do konce letošní sezony a na prodloužení jsme se nedomluvili, jelikož má touhu se kariérně posunout do zahraničí," řekl spolumajitel plzeňského klubu a předseda představenstva Jan Šmucler. "Rozhodnutí by padlo pouze ve chvíli velmi výhodné nabídky pro Dominika a náš klub," dodal.