Furch chytal po dvou měsících. Jako bych začal novou sezonu, řekl po pětigólovém přídělu

Po dvou měsících se Dominik Furch (33) objevil v brance brněnské Komety a na ledě mistrovského Třince si prožil v úvodu horké chvilky. Už po necelých čtyřech minutách lovil dvakrát puk ze sítě a obhájce titulu i díky povedenému nástupu zvítězil 5:1.

"Jako bych začínal novou sezonu," uvedl Furch k návratu. "Kluci jsou rozjetí, bylo to těžké. Chybí mi zápasová praxe, když jsem vypadl na tak dlouho. To je největší rozdíl. Ani bych neřekl, že byl nějaký problém po fyzické stránce. Chybí mi spíš takový ten pocit jistoty. Potřebuju se zase dostat do nějaké zápasové pohody. Potřebuju co nejvíce chytat."

Třinec jej přivítal dvěma slepenými góly během 13 sekund ve čtvrté minutě. Souhru do prázdné branky zakončil Růžička, vzápětí udeřil tečí Cienciala. "Po dvou měsících není takový začátek úplně ončo. Ale snažil jsem se soustředit zpátky na sebe. Z mého pohledu jsem těžko mohl s těmi góly něco dělat. Snažil jsem se to hodit za hlavu a je dál," popsal Furch.

Gól na 2:0 původně neplatil pro postavení útočícího hráče v brankovišti, ale rozhodčí verdikt změnili po trenérské výzvě Ocelářů. "Kontakt tam byl, ale co jsem viděl nahoře (na kostce), tak od našeho hráče. Asi nebylo o čem," souhlasil Furch, který v zápase kryl 22 z 26 střel. Obhájce titulu přidal třetí gól v půlce zápasu a po snížení Brna odpověděl v 54. minutě z přesilové hry.

Výhru zpečetil v poslední sekundě při risku Komety bez brankáře. "Proti Třinci je těžké hrát, jakmile si na začátku dokáže získat nějaké vedení. Je to zkušený tým, který si to tím systémem dokáže relativně dobře pohlídat. Ale myslím, že kluci odehráli dobrý zápas. Řekl bych, že jsme místy měli více ze hry, ale na branky jsme bohužel prohráli," doplnil.

Kometa v předchozích pěti zápasech neztratila ani bod. Během série pustil Jan Kavan jen osm branek. "Neskutečné. Je super, jak se rozchytal. Pomohl týmu se dostat z nějaké horší série. Jsem za něj velmi rád," řekl Furch na výkony osmnáctiletého gólmana.