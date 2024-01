Maloval jsem si jiný scénář, řekl Derner po nedohraném 1000. utkání v extralize

Liberecký obránce Lukáš Derner (40) odehrál proti Plzni jubilejní tisící zápas v nejvyšší domácí soutěži. Zkušený zadák se tak jako třiadvacátý připojil do vybrané společnosti hráčů, kteří dosáhli na magickou metu. Oslavy mu ale zhořkly. V osmé minutě zblokoval v oslabení tvrdou ránu Jakuba Poura (24) a s bolestivou grimasou zamířil do kabin, odkud se již v dalším průběhu utkání nevrátil. Odehrál tak nakonec jen dvě minuty a 29 sekund čistého času.

"Maloval jsem si samozřejmě trošku jiný scénář. Někdy to tak ale chodí. To, co se přihodilo, se prostě přihodilo. Blokovat střely je moje práce. Tahle mě bohužel trefila tak nešťastně, že jsem v utkání nemohl pokračovat. Je mi to moc líto i kvůli rodině, která se na tento speciální zápas přišla podívat. Nedá se ale nic dělat," posteskl si po utkání s bandáží na levé ruce.

"Mám zraněný palec a ukazováček. Uvidíme, jak to bude vypadat v nejbližším dnech. Nechám si to ale asi pro sebe, pokud bych měl v pátek nastoupit," nechtěl Derner prozradit přesnou diagnózu.

V krizový moment mu ale bylo okamžitě jasné, že je zle. "Už jsem párkrát pukem dostal a hned jsem věděl, že to není úplně dobrý. Ještě jsem čekal do konce první třetiny, jestli to třeba nepřejde. Vzal jsem si i nějaké prášky na bolest. Nebylo to ale ideální a náš doktor mi říkal, že bude lepší jet na rentgen, abych si s rukou neudělal ještě něco horšího. Myslím si ale, že v play off bych to moc neřešil a hrál dál."

Bílí Tygři připravili pro obětavého defenzivního beka předzápasový ceremoniál včetně videa se sestřihem největších a nejdůležitějších momentů jeho kariéry. "Musím poděkovat panu Syrovátkovi a celému klubu za krásný ceremoniál. S rodinou jsem si to moc užil. Těsně před zápasem mě trochu přepadly emoce. Vybavil jsem si i první zápas za Tygry v Třinci. Nebylo to úplně jednoduché, ale musel jsem se koncentrovat na zápas, " prohlásil Derner.

Prostřednictvím sociálních sítí mu vedle jiných gratuloval například i bývalý parťák Ladislav Šmíd. "Chtěl bych všem moc poděkovat. Za poslední dva dny mi přišlo tolik zpráv a gratulací, že jsem si to všechno ještě nestačil přečíst. Teď po zápase mi třeba volal Honza Výtisk, s tím jsem pořád hodně v kontaktu. Budu si to muset všechno pročíst," plánoval Derner, jenž doposud nastřádal v extralize 127 bodů za 41 gólů a 86 asistencí.

A na jaké momenty extraligový mistr z roku 2016 nejvíce vzpomíná a utkvěly mu v paměti? "Musel bych zapátrat hodně hluboko. Ale pokud bych měl nějaký zápas opravdu vypíchnout, tak asi finále na Spartě, kdy jsme gólem v prodloužení vyhráli historický titul. A pak mám v paměti ještě jeden moment. To bylo utkání, kdy jsme zachraňovali extraligovou příslušnost v baráži s Mladou Boleslaví a zvládli jsme to," vzpomínal Derner.

Zbytek svého jubilejního zápasu nijak zvlášť neprožíval, protože ho neviděl. Spoluhráči ho však potěšili těsnou výhrou 2:1. "Přijel jsem až těsně před koncem utkání z vyšetření. Byl jsem na rentgenu. Jsem ale moc rád, že to kluci nakonec zvládli vítězně a dali mi ten nejlepší dárek. Tři body," děkoval spoluhráčům.

Naznačil rovněž, jaká bude jeho budoucnost a zda bude v úctyhodné kariéře pokračovat. "Přemýšlím nad tím hodně, už mám taky nějaký věk. Chtěl jsem po této sezoně už skončit, ale můj syn rozhodl, že mám dát ještě jednu. Tak jsem si říkal, že pokud mi vydrží zdraví, mohl bych ještě jeden rok odehrát. Ale to už by byl asi opravdu poslední ročník," uzavřel.