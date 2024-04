Gross má ve Spartě nového asistenta, Hořavu nahradil čerstvý mistr s Nitrou Stavjaňa

Hokejovou Spartu povede v příští sezoně společně s Pavlem Grossem (55) nově Antonín Stavjaňa (61), který nahradí Miloslava Hořavu (62). Někdejší úspěšný obránce působil od roku 2020 v Nitře, kterou letos podruhé dovedl k zisku mistrovského titulu.

"Hledali jsme trenéra do tandemu k Pavlu Grossovi, který by byl opravdu adekvátní náhradou za Miloše Hořavu. Tedy zkušeného trenéra a respektovanou personu. To vše Antonín Stavjaňa splňoval," řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek. Hořava oznámil odchod ze Sparty již v průběhu sezony s vysvětlením, že si chce od hokeje na čas odpočinout.

Stavjaňu si jako spolupracovníka vybral Gross. "Potěšilo mě, že pro něj byla naše nabídka ihned zajímavá. Z několika adeptů si ho Pavel Gross vybral jako nejvhodnějšího parťáka, na čemž jsme se nakonec postupně všichni shodli na posezonních poradách. Těšíme se na jeho přínos," uvedl Divíšek.

Gross má za sebou první sezonu v pozici hlavního trenéra Sparty, Pražany dovedl k druhému místu v základní části. V play off jeho tým prohrál v semifinále 3:4 na zápasy s Třincem.

"Snažili jsme se najít někoho, kdo je nejen lidsky, ale také sportovně na opravdu vysoké úrovni. Nahradit Miloše Hořavu není nic jednoduchého. Antonín Stavjaňa bylo první jméno, které nás napadlo," řekl Gross, který za Stavjaňou odjel i na Slovensko. "Působí na mě jako velice příjemný člověk, na kterého jsem vždy slyšel ty nejlepší reference. Úspěchy hovoří za něj, je to vynikající trenér," dodal Gross.

Dvojnásobný mistr světa Stavjaňa trénoval v extralize Zlín, Třinec, Karlovy Vary nebo České Budějovice. Na Slovensku vedl Slovan Bratislava, Košice a opakovaně Nitru, se kterou letos získal podruhé titul.

"Poslední sezony jsem strávil na Slovensku, čtyři sezony jsem působil v Nitře. Zkrátka jsem strávil delší dobu na jednom místě a už trochu potřeboval změnu. Sparta je rozhodně skvělá hokejová adresa, na angažmá se moc těším. Moje dvě děti navíc žijí v Praze. To je pro mě příjemný bonus," uvedl Stavjaňa.

Stejně jako Hořava by měl mít primárně na starosti hru obránců. "Vždy jsem byl obránce a na beky se také soustředil. Tahle role mi v žádném případě není cizí," řekl Stavjaňa.

Kompletní výsledky Tipsport extraligy