Gulaš po vyřazení nevěšel hlavu: Takové série mě motivují, abych hokej hrál dál

České Budějovice prohrály v rozhodujícím sedmém zápase čtvrtfinále play off extraligy v Třinci 0:2 a sezona pro ně skončila. Kapitán Motoru Milan Gulaš (38) ale po prohře s úřadujícím mistrem ocenil výkon svých spoluhráčů.

"Ta karta byla na straně Třince. Oni museli, my jsme mohli. O to více jsme si to užívali. Nikdo nám nevěřil, obzvláště za stavu 0:3, a dotáhli jsme to až sem a nechybělo moc k tomu, abychom udělali tu fantazii. Nepodařilo se to, ale jdeme se vztyčenýma hlavama dál," řekl Gulaš novinářům a poukázal na skutečnost, že Motor do série vstoupil výsledkově špatně a třikrát prohrál. "Tým by měl pro příští sezonu zůstat z většiny pohromadě, takže máme na co navazovat a už se na to těším."

Jihočeši třikrát odvrátili možný konec sezony a mohli se stát prvním týmem v Česku, který v play off otočil sérii z 0:3 na 4:3. "Na to jsme nemysleli. Soustředili jsme se na hru, která nás dovedla sem do sedmého zápasu. Jeden gól, nebudu počítat ten do prázdné brány, rozhodl a tak to prostě je," řekl Gulaš a ocenil výkony obou brankářů. Třineckého Marka Mazance i českobudějovického Dominika Hrachoviny.

"Marek chytal skvěle, opravdu si zaslouží uznání. Vychytal v sérii tři nuly a to opravdu něco znamená. Je to skvělý gólman, můžu mu jen pogratulovat. Stejně jako Dominik. Hrášek má velkou zásluhu na tom, že jsme vůbec v tom sedmém zápase mohli být."

Přemýšlet nad tím, zda porážka v rozhodujícím sedmém duelu série mrzí o to více, nechtěl. "Takhle to neberu. Možná někdo jo, ale já určitě ne. Už hokej hraju nějaký ten pátek a vážím si, že jsem si tuhle sérii mohl zahrát. Tohle mě v osmatřiceti motivuje, abych hokej hrál dál. To jsou zápasy, na které nezapomenete do konce života. A když se to spojí s fanoušky, kteří vás podporují a má to takovou atmosféru a grády, tak je to fajn pro všechny."

Statistiky utkání. Livesport

Speciální význam měla série pro obránce Milana Douderu, který do Českých Budějovic přišel před sezonou z Třince. "Před Doudym klobouk dolů, hrál celou sérii skvěle Ukázal, jak zkušený hráč to je. Nám hodně pomohl celkově, kluky uklidňoval a vzal na sebe tu lídrovskou stránku. Opravdu ti kluci ho poslouchali, to je skvělé. Vypíchnu i další kluky. Hokej je tvrdá hra a já jsem pyšný na celý tým, protože někteří kluci odehráli celou sérii se zlomenou nohou a to fanoušci nevidí. Tohle dělá tým týmem."

Gulaš se do mateřského klubu vrátil před třemi lety z Plzně a kariéru momentálně plánuje jen po sezonách. "Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Domluvili jsme se na příští sezonu. Ten dík patří z mého pohledu celé kabině, která mě tím, jak je to bavilo a jak jsme hráli, hodně motivovala," řekl účastník mistrovství světa v roce 2019.

Třinec proti Motoru zužitkoval zkušenosti z předešlých let, extralize kraluje od roku 2019 a letos útočí na pátý titul v řadě. "Jestli je někdo porazí? Každý je porazitelný. Jdou na Spartu, to je velmi těžký soupeř a je rozdíl hrát čtyři nebo sedm zápasů. Budou to mít v nohách, ale na druhou stranu Třinec je velmi zkušený mančaft a dokáže důležitý momenty strhnout na svou stranu. Bude to velmi zajímavá série," uzavřel Gulaš.