Nebyli jsme připravení v hlavách, ví pardubický Adam Musil. Věří, že sedmý zápas Dynamo zvládne

Pardubický útočník Adam Musil (27) věřil, že finále play off hokejové extraligy se spoluhráči uzavře již dnes v šestém utkání a oslaví v Třinci svou první velkou trofej na klubové úrovni. Jak ale uvedl v rozhovoru s novináři, Dynamo zápas především po psychické stránce nezvládlo. Po porážce 1:4 musí v neděli podstoupit před svými diváky rozhodující zápas o všechno.

"Nebyli jsme připraveni v hlavách. Je to smutné, ale nedá se s tím teď už nic dělat. Musíme to samozřejmě hodit co nejrychleji za hlavu. A rozdáme si to v posledním zápase," prohlásil zklamaný Musil. "Neříká se nadarmo, že poslední krok nejtěžší," doplnil sedmadvacetiletý útočník.

V neděli budou vítězové základní části a hlavní favorité na zisk titulu potřebovat zcela jiné nastavení. Pomoci k tomu může i jedinečnost okamžiku - zdaleka ne všichni hráči si během kariéry zahrají rozhodující sedmý zápas.

"Určitě se musíme nastavit pozitivně. Už jen dostat se do finále je zážitek, teď je tu sedmý zápas, i když jsme ho samozřejmě nechtěli. Musíme nastavit správně hlavy, připravit se na sto procent a věřím, že to zvládneme," prohlásil Musil.

Oba soupeři si zopakují sedmý zápas série ve vzájemném měření sil po roce. Loni v semifinále mělo Dynamo za stavu 3:3 rovněž výhodu domácího prostředí, vstřelilo úvodní gól, přesto nakonec po výsledku 2:1 slavil postup do finále Třinec a získal čtvrtý titul po sobě.

Nyní mohou Pardubičtí se soupeřem zúčtovat. "Máme to v hlavě," přikývl Musil. "Je proti nám kvalitní tým a určitě není náhodou, že jsou pošesté ve finále. Jejich kádr má zkušenost i bojovnost. Nemůže nás překvapit, že to jde do sedmého zápasu a rozdáme si to o všechno," konstatoval Musil.

Ve třetí třetině za stavu 3:0 pro Oceláře se pokusil tým nabudit bitkou s Danielem Voženílkem. Druhou dvojičku vytvořili Adam Helewka a Matej Paulovič. Všichni pak inkasovali pětiminutový trest.

"Nešel jsem tam úplně se záměrem se porvat, ale stalo se to, co se stalo. On (Voženílek) mě chytil do kravaty, tak musí očekávat, že se něco stane. My ale musíme hlavně hrát hokej a chtít vyhrát na ledě. Že se budeme rvát, to k ničemu nepomůže. Potřebujeme se zlepšit ve všech aspektech a přenést si tu bojovnost do posledního zápasu," řekl Musil.

Právě o to se také hrálo v závěru dnešního souboje - bylo potřeba se co nejlépe naladit na neděli. Když už nic jiného, Pardubičtí obrali o rekordní 14. nulu v play off třineckého brankáře Ondřeje Kacetla.

"Doufám, že se od toho závěrečného tlaku odrazíme. Ale nikdo už nebude řešit, co se stalo. Zápas začíná za stavu 0:0. Bude záležet, s jakou chutí a bojovností do utkání vstoupíme. Věřím, že se naladíme na správnou notu, budeme disciplinovaní a bude to dobrý," přál si Musil.

Sedmý zápas série Pardubice – Třinec (neděle 19:00)