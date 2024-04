Byl to zápas do poslední minuty, ocenil Vrána soupeře. Proti Slovensku se cítil dobře

Svůj návrat do české reprezentace po dvou letech ozdobil útočník Jakub Vrána (28) hned gólem a po výhře v Trenčíně nad slovenskými hokejisty si pochvaloval vydařený zápas. Pro vítěze Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem a účastníka tří mistrovství světa to byl desátý gól ve 30. utkání za národní tým. Jeho dres oblékl poprvé od předloňského světového šampionátu v Tampere a Helsinkách, odkud si přivezl bronz. V rozhovoru s novináři si pochvaloval, že se po rychlém přesunu ze zámoří cítí dobře.

Vrána ve 13. minutě v přesilové hře dostal do jízdy přihrávku od obránce Jiřího Ticháčka a střelou z pozice mezi kruhy překonal Samuela Hlavaje. "Jirka mě našel hezky. Já jsem si najel a přihrávka přišla ve správný čas, kdy už jsem byl na hraně toho beka. Už jsem jen chtěl nabrat rychlost a ujet," řekl Vrána.

Nastoupil v útoku s Filipem Chlapíkem a Davidem Tomáškem a souhru si pochvaloval. "Celkově si naše lajna vytvářela dost šancí a byli jsme rychlí na puku. Samozřejmě jsou tam i nějaké věci, které je potřeba ještě vyladit, byl to náš první zápas takhle. Ve druhé třetině bylo hodně vyloučení. Nebyl tam ani moc čas se podívat na led, ale co jsme odehráli, tak si myslím, že dobře," podotkl Vrána, který hrál v NHL za St. Louis naposledy 8. ledna. Od té doby nastupoval v AHL za Springfield.

Po skončení sezony chvátal, aby stihl už od úterý přípravný kemp v Bratislavě. Problémy s aklimatizací po přesunu ze zámoří žádné nepociťoval. "Není tam nic, co by mě mohlo ovlivnit. Já jsem šel hned do prvního tréninku a cítím se dobře," prohlásil a byl rád, že duel se Slovenskem byl dobrým testem. "Bylo vidět, že jsou tady doma a je tam ta chuť. Mají pár šikovných hráčů, kteří se umí prosadit. Potvrdili to a byl to zápas do poslední minuty."

Po utkání si týmy ještě vyzkoušely samostatné nájezdy, které skončily 2:2. Vránův úspěšný pokus ale neplatil. "Já jsem udělal kličku a trošku mi to skočilo. Ono už to bylo za (koncovou) čáru a já vystřelil a o beton se to odrazilo do brány, začal jsem pochybovat trošku a rozhodčí to viděl a rozpažil. Možná kdybych tam neudělal nic, tak by to uznal. Viděl jsem, že je to na hraně čáry a už to bylo asi za," dodal Vrána.

Statistiky utkání. Livesport

