Hlava se celý zápas hledal, pak z brejku rozhodl. Snad konečně vyhrají domácí, doufá

Svým prvním gólem ve čtvrtfinálové sérii rozhodl útočník Nicolas Hlava (29) o výhře Litvínova na ledě Brna 2:1 v prodloužení. Jeho trefa v 70. minutě zápasu potvrdila tradici výher hostujících týmů v této sérii, v níž se Severočeši ujali vedení 3:2 na zápasy. Vysvětlení pro tuto anomálii Hlava nemá, nicméně v rozhovoru s novináři uvedl, že očekává, že jeho tým na vlastním stadionu udělá vše pro to, aby sérii domácích nezdarů ukončil.

Duel rozhodl po brejkové situaci, při níž jeli dva litvínovští hráči na obránce Jana Ščotku. "On si lehal a já už jsem věděl, že budu střílet. Můj spoluhráč tam dobře šlapal do brány a zřejmě proto si obránce Brna lehnul. Mně to umožnilo trochu akci zpomalit a vytvořit si prostor," líčil Hlava, který předtím vynechal jedno střídání a měl tudíž více sil.

Většinu sezony odehrál Hlava po boku bratrů Kašů v nejproduktivnějším útoku Vervy. Ve čtvrtfinále se ale ani jednomu ze sourozenců střelecky nedařilo, proto je trenér Mlejnek během pátého duelu roztrhl. "Musím se přiznat, že dneska jsem se celý zápas hledal, trenéři tomu chtěli dát nějaký impulz, aby nás znovu nakopli a dodali novou energii do lajn. Nemůžeme přece počítat, že budeme hrát spolu furt."

"My jsme neměli dobrý vstup do zápasu, ale Tomino (brankář Matej Tomek) chytal parádně a držel nás nad vodou. Musím zaklepat, aby mu to vydrželo. Díky němu jsme věřili, že to můžeme zvládnout, šli jsme jeden za druhým."

Nakopnutí, o němž hovořil, se týmu povedlo. Po první třetině, která byla výhradně v režii Brna, vyrovnali hosté hru. "Začali jsme víc šlapat a já jsem rád, že to vyšlo a mělo efekt," řekl.

Statistiky utkání. Livesport

Hlava si cenil nejen výhry, ale i způsobu, jak k němu tým došel. "Zase přijde nějaká nová energie, play off je hodně těžké. My musíme s pokorou pokračovat dál a zase si ukázat nějaké chyby a vyvarovat se jich," podotkl.

V úterý bude mít Litvínov mečbol před vlastními fanoušky, ale musí dokázat to, co se dosud ani jednomu týmu v sérii nepovedlo. Vyhrát doma. "Připravíme se tak, abychom vyhráli. Nevím, proč zatím vždy vyhrávají hosté, ale snad to zlomíme a doma ukončíme," zakončil Hlava.

