Byli jsme pozitivní, věděli jsme, jaká je naše síla, těšilo kapitána Komety Zaťoviče

Brněnští hokejisté dokázali v Litvínově odpovědět na dvě domácí porážky a ve čtvrtfinálové sérii Tipsport extraligy srovnali krok. Podobně jako Severočeši navázali na těsnou první venkovní výhru jasným vítězstvím 5:1 a kapitán Komety Martin Zaťovič (39) neskrýval radost, že k nedělnímu pátému duelu se tým vrátí do Brna se stoprocentně splněnými cíli.

"Dotáhli jsme sérii na 2:2, tak jedeme od znova. Máme, co jsme chtěli. Proto jsme sem jeli a musíme to potvrdit doma," řekl Zaťovič, podle něhož si v týmu po porážkách ukázali nedostatky a podařilo se jim je odstranit. "Věděli jsme, co jsme dělali špatně. Jeden zápas jsme prohráli na nájezdy, druhý byl debakl kvůli druhé třetině. Byli jsme pozitivní, věděli jsme, jaká je naše síla. Jdeme dál."

Otočit sérii hranou na čtyři vítězství z 0:2 na zápasy po dvou domácích prohrách se podařilo pouze v roce 2019 v semifinále Třinci proti Plzni a Brňané se to budou snažit napodobit. "Říkali jsme si, že je to play off a nemáme čas, abychom vypadli na nějakých pět zápasů. Funguje, co jsme si řekli, tak to musíme plnit dál," prohlásil zkušený útočník.

"Já si myslím, že doma jsme měli docela smůlu v některých věcech, ale něco jsme si ukázali, co musíme zlepšit, aby se štěstí otočilo k nám. Dneska bylo vidět, že pracujeme všichni tak, jak máme. Máme svoje prostory, držíme si je. Tak to má vypadat," pochvaloval si Zaťovič.

Kometa získala v úvodním dějství pátečního utkání vedení 2:0 a zápas měla plně ve své moci. "Vždycky, když vedeme, tak se mi zdá, že hrajeme trošku líp a klidněji. Je to samozřejmě lepší pro psychiku, když vedete a hru nějak řídíte. A ne soupeř. Dneska se nám to povedlo, napadalo to tam a jsme za to rádi," konstatoval Zaťovič. Brňané trestali chyby domácích. "Myslím, že naším pohybem a naším hokejem, který jsme chtěli hrát, jsme je k tomu donutili."

Věří, že se teď úspěšnost týmů doma v sérii otočí. "Jedeme dom a musíme to zvládnout," podotkl Zaťovič, ale nechtěl spekulovat, na které straně je psychická výhoda. "Musíme to potvrdit a pak uvidíme. Hrajeme teď dobře a kompaktně. Musíme se tlačit do brány. Myslím, že to funguje na každý mančaft. Když to budeme plnit na sto procent, tak to bude dobré."

