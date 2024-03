Jurčík přijde o úvodní dvě extraligová semifinále, pyká za napadání rozhodčích

Litvínovský útočník Ondřej Jurčík (31) přijde o úvodní dva semifinálové zápasy kvůli disciplinárnímu trestu. Distanc dostal od předsedy disciplinární komise Viktora Ujčíka za fyzické napadání rozhodčích v úterním utkání proti Brnu. O trestu informovala na webu Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Jurčík se dostal do kontaktu s jedním ze čtveřice sudích Jiřím Ondráčkem poté, co byl před polovinou šestého duelu série vykázán na trestnou lavici za faul vysokou holí. Ondráčka od sebe nevybíravě odstrčil, trest za to v utkání neobdržel. Severočeši vyhráli 4:1 a ovládli sérii 4:2.

Dvouzápasový trest je v takovémto případě nejnižší možný. Jurčík má v letošních vyřazovacích bojích na kontě devět startů a tři body za gól a dvě nahrávky. Ve 45 zápasech základní části si připsal čtyři branky a tři asistence.

Výsledky play off extraligy