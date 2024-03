Datové zrcadlo extraligy: Co vězí za povstáním Budějovic? Bloky, dvoumetrový obr i netrpělivost

Po třech zápasech se naděje hokejistů Českých Budějovic na postup do semifinále play off extraligy už válely smetené na lopatu, jen je naložit do vysoké ocelářské pece a spálit na popel. Leč nestalo se. Jihočeši dokázali zcela ojedinělou věc a vyrovnali sérii na 3:3. Co se změnilo, že se poměr sil boje s Třincem během pár dnů tak razantně otočil?

Zdá se totiž, že si budějovičtí trenéři perfektně po úvodních dvou (třech) zápasech vyhodnotili, co by na úpornou a efektivní hru obhájce titulu mohlo platit. Za prvé – víc blokovat střely. Ten obrat je do očí bijící. Zatímco v prvních dvou zápasech v této disciplíně drtivě vyhrál Třinec (a neinkasoval ani gól), v minulých dvou partiích se podobně vedlo Budějovicím (a v posledním duelu také třinecké střelce vynuloval).

Mimochodem Oceláři ze šesti utkání jen jednou vstřelili víc než dva góly. Vychází to z jejich defenzivního stylu, léty broušený systém však v minulých dnech párkrát zahaproval. Individuální chyby, jaké nejsou obvykle u králů extraligy posledních let v play off zvykem, naznačují jejich netrpělivost (viz například vlastní Smithův gól).

Porovnání zblokovaných střel v sérii. Livesport

Jako kdyby chtěli Růžička a spol. sérii co nejdřív ukončit a byli lehce nervózní z toho, že to nejde. Korunu všemu nasadil do branky mírně na sílu instalovaný Ondřej Kacetl, jenž pustil první střelu, jež na něj šla, a to z dálky a téměř doprostřed branky… V sérii přitom ve všech šesti utkáních platilo, že kdo se trefí první, vyhraje.

Však také Oceláři tlačili ve čtvrtém i pátém zápase ostošest. Oproti Budějovicím měli výrazně víc střeleckých pokusů (70:48 a 87:47) i střel. Velkou část z nich ze slotu (27:17 a 25:18). V zápase číslo čtyři nicméně Motor podržel hlavně Hrachovina (úspěšnost zákroků 97,14 %), v pátém mu zase výrazně pomohli spoluhráči, když zablokovali 27 ran Třince.

V posledním utkání už úřadující mistr nebyl ani schopen soupeře víc střelecky zatlačit. Měl sice stále navrch jak v pokusech celkově (57:42), tak v zakončeních ze slotu (12:9), s tak malým objemem však může tým doufat jen v minimum gólů, a to se povedlo jen Budějovicím.

Nejde ovšem jen o utlumení třinecké ofenzivy. Motor začal být nesmírně efektivní. V posledních třech zápasech vyprodukoval 19, 21 a 18 střel. O tak vysokou úspěšnost (16,67 %, 14,29 % a 11,76 %) se nedá opřít dlouhodobě, jenže v play off se některé věci mažou. Jihočechům se k tomu podařilo nasadit účinnou zbraň do předbrankového prostoru Třince, kam se zprvu vůbec nemohli dostat. Dvoumetrový obr Jáchym Kondelík dělá obraně soupeře velké problémy a střílí důležité góly. Trefil se ve všech třech vítězných kláních Motoru, navíc dvakrát otevřel skóre…

Zatím patří k objevům tohoto play off, podobně jako se jím loni stal Daniel Voženílek. Právě třinecký divous se svým silovým a provokativním stylem hokeje v posledních utkáních prohrává duel s Kondelíkem, který se s ním stíhá i vracet třeba až k vlastní brance a Voženílkovi tečou nervy. V šestém utkání byl třikrát na trestné lavici, nikdo jiný z týmu Třince vyloučen nebyl.

Na Budějovice se usmálo střelecké štěstí, šly mu naproti častějším zakončováním ze slotu. Oproti úvodním utkáním daleko méně pálí od modré a snaží se spíš střílet ze střední vzálenosti a díky větší efektivitě byly schopny třikrát za sebou uspět. Pokud se Třinec zklidní a na soupeře si počká, neměl by přesto mít s postupem problém.