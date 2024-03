Z 0:3 na 3:3. Motor se s Třincem dotýká historického úkazu, Litvínov už je v semifinále

Jáchym Kondelík se raduje ze druhé branky do třinecké sítě.

Hokejisté Třince ani napotřetí neukončili čtvrtfinále s Českými Budějovicemi. Motor prohrával už 0:3 na zápasy, ale dnešním úspěchem 3:0 vyrovnal stav série na 3:3. Otočit vývoj po úvodních třech porážkách přitom ještě nikdo v historii play off domácí nejvyšší soutěže nedokázal. V semifinále už je Litvínov, když doma přehrál Kometu Brno 4:1 a teprve v šestém utkání jako první v sérii zvládl zvítězit před vlastním publikem.

Obhájci titulu z Třince, kteří útočí na páté zlato v řadě, mají nečekané problémy. O posledním postupujícím do semifinále rozhodne ve čtvrtek sedmý zápas na jejich ledě. Vítězný gól dal už v čase 0:27 Milan Gulaš, skóroval už posedmé v letošních vyřazovacích bojích. Další branky přidali Jáchym Kondelík a v závěru Jakub Valský. První nulu v letošním play off vychytal Dominik Hrachovina.

Do domácí obrany se vrátil po vypršení disciplinárního trestu Štencel, v třinecké brance dostal poprvé v sérii místo Mazance šanci Kacetl. A začal asi nejhůř, jak mohl, když už po 27 sekundách pustil za záda Gulašův pokus přes obránce. V deváté minutě mohl odpovědět Dravecký, při jeho zakončení z druhé vlny však skvěle zasáhl domácí gólman Hrachovina.

Ve 12. minutě Kacetl inkasoval znovu, když se do zakončení protlačil Kondelík a i s Hrehorčákovým přispěním zvýšil na 2:0. Skóroval tak ve třetím utkání za sebou. Na konci 19. minuty zakončil Adámek přečíslení dvou na jednoho s Ciencialou, Hrachovinu však nepřekvapil. O chvilku později si na něm vylámal zuby i Daňo.

Do druhé části nastoupili Oceláři ve snaze smazat dvougólové manko hodně aktivně. Hrehorčák prolétl po pravém křídle až před Hrachovinu, ten však schoval puk po zakončení třineckého útočníka do lapačky. Na druhé straně minul branku v obrovské šanci Simon. V polovině základní doby měl dvakrát rychle po sobě možnost ke snížení Cienciala a do odkryté branky pálil Daňo – všechny pokusy ale skončily na zadním hrazení.

Pozorná obrana Jihočechů v čele s výborným Hrachovinou držela čistý štít i ve třetím dějství. Nebezpečnější byli naopak domácí, kteří hrozili z kontrů. Ve 45. minutě pálil Kubík z ideální parkety mezi kruhy, na poslední chvíli však jeden z hostujících hráčů zblokoval jeho pokus hokejkou. O chvilku později se měl Kacetl co ohánět po ranách Gulaše s Ordošem, udržel však naděje hostů na obrat nad vodou.

Oceláři sáhli v čase 56:38 k oddechovému času a hře bez gólmana. Hned po 21 sekundách toho však využil Valský a dalekonosným pokusem pojistil výhru Jihočechů. Odstartoval tak zároveň bouřlivé oslavy vyprodaného hlediště.

Litvínov je mezi elitní čtyřkou poprvé od zisku historického titulu v roce 2015. Svým druhým hattrickem v kariéře v nejvyšší soutěži jej tam posunul útočník Petr Koblasa. Kometa čeká na semifinálovou účast od roku 2019 a stejně jako loni se rozloučila ve čtvrtfinále.

Domácí si vytvořili nápor a hosté odolávali do času 5:41. Ondřej Kaše dobruslil puk v souboji s Gazdou za brankou, našel osamoceného Koblasu a ten zblízka otevřel skóre. V 7. minutě mohl právě Gazda odpovědět, ale jeho rána z pravého kruhu skončila na bližší tyči.

Za čtyři minuty se podruhé radovali domácí. Z brejku vypálil z pravého kruhu Hlava, Furch puk vyrazil před Sukeľa a litvínovský kapitán zamířil do odkryté branky. Snížit mohl Pospíšil, který se dostal sám před Tomka, ale puk mu při zakončení přeskočil hokejku. V 16. minutě ve vlastním oslabení neuspěl ani Cingel, který trefil levou tyč.

Zkorigování skóre se Kometa dočkala v 26. minutě, kdy se Mosesova střela odrazila od zadního mantinelu a Zeman si srazil puk nohou do vlastní branky. Za 24 sekund ale domácí opět vedli o dva góly. Ondřej Kaše, který nastoupil ke 100. utkání v extralize, nabil v pravém kruhu Koblasovi, jenž nedal tvrdou ránou k pravé tyči Furchovi šanci.

Litvínov se ubránil při Jurčíkově čtyřminutovém vyloučení za hru vysokou holí, v čase 37:32 se navíc prosadil při vlastní přesilovce. Koblasa po Abdulově nabídce trefil odkrytou část branky. I v dalším oslabení domácí ustáli tlak Komety a Tomka nepřekonal ani po skončení přesilovky z levého kruhu Moses. Hosté se snažili ještě vrátit do hry, ale litvínovského gólmana nepřekonali.

O soupeři Vervy pro boj o finále rozhodne poslední nedohraná série mezi Třincem a Českými Budějovicemi. V případě postupu Slezanů budou hrát Severočeši s Pardubicemi, při úspěchu Motoru by narazili na pražskou Spartu.

