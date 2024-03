Litvínovský lídr Ondřej Kaše: Musíme porazit každého. Teď už se může stát cokoliv

Lídr hokejistů Litvínova Ondřej Kaše (28) posbíral v devíti zápasech letošního play off jen čtyři body za čtyři asistence, ale i tak jeho tým prošel přes Plzeň v předkole a přes Brno ve čtvrtfinále už mezi nejlepší čtyři celky. Vůbec ho proto nižší produktivita netrápí. Pod úterní postupovou domácí výhru 4:1 v šestém utkání s Kometou se navíc podepsal dvěma přihrávkami. Už před soubojem o semifinále osmadvacetiletý bývalý hráč Anaheimu, Bostonu, Toronta a Caroliny prohlašoval, že Brno je nejhratelnější soupeř a mělo by se Litvínova bát. Teď si věří i dalšího protivníka, jímž bude jeden z favoritů Pardubice, či Sparta.

V základní části byl Kaše s 54 body z 48 zápasů třetím nejproduktivnějším hráčem extraligy a s 23 góly šestým nejlepším střelcem. V play off se zatím netrefil, ale nijak mu to nevadí, protože to Litvínovu dosud nechybělo. "Přesně tak, pohoda. Šel jsem s tím takhle do toho od začátku sezony, není to jen o play off. Všech pětadvacet borců v kabině podle mě zajímá to, abychom vyhráli, než aby dal někdo dotyčný gól. To je úplně jedno," řekl novinářům Kaše.

"U mě je to pořád stejné, i když se to ode mě čeká. Troufnu si říct, že v prvním zápase jsem tam měl dva důležité nájezdy," připomněl Kaše příspěvek, který se do oficiálních statistik nepočítá. Uspěl totiž v osmé i deváté sérii rozstřelu a nejdříve tím odvrátil porážku a nakonec zařídil výhru 2:1 po samostatných nájezdech.

I když by střeleckou smůlu rád prolomil i ze hry, nijak ho to netrápí. "Myslím, že za těch devět zápasů jsem jel asi sedmkrát sám na bránu... Podle mě se do šancí dostávám hodně. I nahrávky se mi tam nelepily, ale těžko říct. Možná si mě soupeři hlídají víc než v základní části. Nebo to mám lehce v hlavě, netuším. Ale důležité je, že se vyhrálo. Nikdo nebude koukat na to, že Kaše nemá gól," konstatoval Kaše.

Litvínov je v semifinále poprvé od roku 2015, kdy získal jediný titul. "Jsem strašně rád, že jsme to pro město urvali. Bylo důležité, že jsme si od nich odvezli vedení 2:0 na zápasy. Ve třetím jsme je měli na lopatě, bohužel rozhodla minuta chyb a čtvrtý duel byla dohrávka toho předchozího. Ale výborně jsme se do série vrátili. Věřil jsem, že už to nepustíme. Podle mě to věděl celý tým i ochozy," prohlásil odchovanec Kadaně.

Ani po úvodních dvou výhrách ale nečekal snadnou sérii. "Určitě jsem si nemyslel, že to bude 4:0 na zápasy. Buďme upřímní, oni mají výborný tým a hromadu kluků, co už to vyhráli. Myslím, že třetí zápas v Brně pro nás byl hodně důležitý. Kdybychom to tam neudělali, tak nevím, co by se dělo... Podle mě rozhodl. Bylo to strašně těžké, mohl vyhrát kdokoliv. Ale trošičku si myslím, že jsme tahali za lepší konec než Brno. Jako tým jsme si ukázali, že do čtyřky patříme," uvedl Kaše.

Ať Litvínov narazí v semifinále na suveréna základní části Pardubice, nebo druhou Spartu, Kaše věří v úspěch. "Je úplně jedno, kdo to bude. Pokud chceme vyhrát, tak musíme porazit každého, kdo nám vstoupí do cesty. Měli bychom tam jít s respektem, ale taky s obrovským odhodláním, že jdeme vyhrát. V poslední čtyřce se může stát cokoliv, uvidíme. Ale když už jsme v semifinále, tak je jedno, koho dostaneme. Bude to další hezká série," konstatoval Kaše.

Litvínovští hráči už mají v nohách i tři zápasy předkola play off s Plzní. "Unavený bude podle mě každý stejně. Jak Pardubice, Sparta, Třinec nebo České Budějovice. V play off se vždycky najde takové něco extra, člověk se ještě víc vymáčkne. Myslím, že to bylo krásně vidět na zápase s Brnem. Nemyslím si, že by se to na nás nějak projevilo," dodal Kaše.