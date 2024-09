Kapitán úřadoval. Ne každý zápas je váš, ukáže se mentální síla, těšilo boleslavského Jánošíka

Hokejový obránce Adam Jánošík (32) se gólem a asistencí podepsal pod obrat Mladé Boleslavi v zápase prvního extraligového kola a výhru nad Olomoucí 4:2. Kapitán Bruslařů v rozhovoru s novináři ocenil, že středočeský tým ukázal mentální sílu a bojovnost, která by ho v sezoně měla zdobit.

"Chystali jsme se (na start extraligy) dlouho a hosté měli v první třetině dvě šance, ze kterých dali dva góly. Nebylo pro nás jednoduché se vrátit do zápasu, ale od druhé třetiny jsme byli jasně lepší a zápas se pomaličku přikláněl na naši stranu," řekl Jánošík.

Přestože domácí prohráli první třetinu 0:2, Jánošík nesouhlasil s tím, že by se jeho týmu nevydařila. "Tak to někdy v zápasech chodí. Tři měsíce se na to chystáte a první druhá střela nám tam padne. Když pak prohráváte, je to těžší. Ne každý zápas je váš, ukáže se mentální síla," podotkl.

Střelci utkání. Livesport

Mladá Boleslav podobně otočila zápas podruhé za sebou. I v generálce na extraligu Bruslaři prohrávali s Karlovými Vary 0:2, ale nakonec vyhráli 4:2. "Chceme naši hru zakládat na bojovnosti, na nasazení. Vždy se to nepovede otočit, ale já věřím tomu, že když budeme bojovat, tak většina zápasů se otočí na naši stranu," podotkl dvaatřicetiletý obránce, který ale dnešní úspěch považuje jen za odrazový můstek do náročné sezony.

Jánošík si v utkání připsal vítěznou branku, když v 55. minutě potrestal chybnou rozehrávku Alexe Rašnera. Olomoucký bek vyhazoval puk křížně přes obrannou třetinu, kde jej převzal slovenský reprezentant a v koncovce nezaváhal.

"Střídal jsem, přišel ke mně puk a byl jsem sám před brankářem. Za gól jsem strašně rád. Myslím si, že jsme si ho zasloužili," uvedl Jánošík, jehož střela se do branky odrazila od tyčky. "Tentokrát jsem nezavíral oči. Chtěl jsem střílet na lapačku a možná jsem měl i trošku štěstí, že to lízlo tyčku a pro brankáře to bylo těžké," řekl.