Kuskovi se střelecky nedařilo, pak nasázel Hradci hattrick. Snad nebude poslední, přál si

Slovenský útočník Silvester Kusko (29) se premiérovým hattrickem v extraligové kariéře podepsal pod výhru Olomouce nad Hradcem Králové 4:1. V rozhovoru s novináři přiznal, že si zrovna před utkáním stěžoval spoluhráči Jakubu Sirotovi (25), že se mu v úvodu sezony střelecky nedaří.

"Jsem za svůj první hattrick samozřejmě rád, snad není také poslední. Zrovna jsem si před zápasem stěžoval Sirotovi, který sedí vedle mě, že mi to tam moc nepadá," řekl Kusko. "Dnes mi to tam prostě napadalo. Byly to dva góly z dorážek a jeden do prázdné branky," doplnil.

Slovenský útočník poukázal na fakt, že není zrovna vyhlášeným střelcem. Jeho sezonním extraligovým maximem je devět branek. "Nejsem typický střelec, ale gólů chci dávat co nejvíce. Nebylo to ale jen o výběru místa. Důležité je, že to spoluhráči do přebrankového prostoru dobře nahodí a donutí to brankáře vyrazit," podotkl.

Kusko nastřílel tři ze čtyř gólů Olomouce. Livesport

Kusko zároveň přiznal, že měl i potřebné štěstí. "U druhého gólu obránce zlomil hokejku a nemohl mi tak puk vzít. U třetího gólu mi to zase obránce odevzdal na modré čáře a naštěstí jsem trefil prázdnou branku," řekl rodák z Vranova nad Toplou.

Olomouc proti Hradci Králové navázala na výhru nad Spartou a v tabulce se posunula na sedmé místo. "Vstup do soutěže jsme neměli dobrý a třikrát jsme prohráli. Jsme rádi, že jsme se z toho jako tým oklepali a doufáme, že teď přijdou další vítězství," přál si Kusko, kterého teď čeká další platba do týmové pokladny.

A ne první. "Hattrick mě bude stát tři tisíce. Už předtím jsem ale vypisoval nějaké prémie za zápasy a zrovna jsme oba vyhráli. Zároveň se mi nedávno narodil syn, takže jsem teď platil až až," pousmál se Kusko, který do kasy přispěl i za utkání proti Brnu, jehož dres v minulosti oblékal.