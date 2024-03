Kaut v prodloužení spasil ospalé Dynamo. Věřili jsme, že to zvládneme, řekl po obratu

Páté východočeské derby v sezoně, pátá výhra Pardubic. O tom, že by první zápas čtvrtfinále nabídl jednostrannou záležitost ale nemůže být řeč. Hradec na Dynamo vletěl a ve většině zápasu byl nebezpečnější, jako už několikrát v základní části ale doplatil na svou mizernou produktivitu. Domácí dlouho tahali za kratší konec, nakonec ale urvali první bod v sérii v prodloužení, které po minutě a půl rozhodl Martin Kaut (24).

Útočník, který se do sestavy Dynama vrátil po měsíci a půl, si našel vyraženou střelu Jana Košťálka a uklidil puk za bezmocného gólmana Lukáše Paříka. "Mám na ty rozhodující góly štěstí. Za mě je ale úplně jedno, kdo tu branku dá. Táhneme všichni za jeden provaz. Dneska jsem to byl já, ale budu stejně šťastnej, když ji dá zítra někdo jinej," líčil dobře naladěný Kaut.

Čtyřiadvacetiletý útočník chtěl od začátku pomoci Dynamu bruslivým a fyzickým hokejem, hned při svém prvním střídání to ale s agresivitou přehnal a poslal svůj tým do oslabení. "Byl jsem asi přemotivovaný. Nevím, jestli to byl faul, ale určitě se toho musím vyvarovat," řekl forvard se zkušenostmi z NHL.

Hradec nabídnutou přesilovku nevyužil, nastartoval se v ní ale ke skvělé první třetině. Hlavně v úvodní čtvrthodině Mountfield naprosto dominoval. Domácím zatápěl rychlostí a přímočarostí, z níž pramenil i první gól. Jordann Perret pláchl pardubické obraně, obkroužil branku a zasunul puk za zkoprnělého gólmana Romana Willa.

Na francouzského útočníka navázal bek Greame McCormack a domácí rázem prohrávali 0:2. "V kabině jsme po první třetině byli úplně klidní. Máme spoustu zkušených kluků a věděli jsme, že máme ještě 40 minut. Věřili jsme tomu, že to můžeme otočit," řekl Kaut.

Pardubice ve druhé třetině rychle srovnaly, Hradec ale pustily zpět do hry několika individuálními chybami. "Místo, abychom využili toho, že jsme smazali dvoubrankové manko a v úvodu třetí třetiny jsme se dostali do vedení, jsme Hradec úplně zbytečně pustili do hry. Navíc v naší přesilovce, kdy nám třikrát ujeli. Sice nedali gól, ale dostali se zpět na koně," líčil Kaut.

Reprezentační útočník potvrdil, že mu zápasy s Hradcem sedí. Prosadil se i ve čtvrtém derby do kterého po návratu ze zámoří naskočil. "Mám tyhle vyhrocené zápasy rád. Sedí mi a jsem rád, že jsem to dneska potvrdil."

Kaut se do extraligového play off vrátil po šesti letech. Při své doposud jediné účasti ve vyřazovacích bojích nasbíral pět bodů, k postupu přes Třinec tehdy ale nepomohl. "Moc jsem se na play off těšil. Když jsem se sem vracel, tak hlavně kvůli tomu a našim fanouškům. Už mě trochu svrběly ruce. Jsem rád, že jsem týmu mohl pomoct."

Přehled utkání Pardubice – Hradec Králové 5:4p

Druhý zápas Kauta i další účastníky série čeká již v sobotu od tří hodin. Na regeneraci tak příliš času nezbývá. "U mě se asi nic nemění, ale je pravda, že od tří jsme tenhle rok ještě nehráli," posteskl si.

Co od druhého duelu v rychlém sledu očekává? "Stejně jako dneska to bude bitva do posledních minut. Hradec je dobře připravený, takže nás opět nečeká nic jednoduchého," uzavřel Kaut.