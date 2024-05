Sparta na přání trenéra Grosse rozšířila realizační tým, novým asistentem se stal Vejvoda

Bývalý kouč Kladna Otakar Vejvoda (51) bude v nadcházející sezoně působit v realizačním týmu Sparty. Někdejší úspěšný útočník se stal jedním z asistentů hlavního kouče Pavla Grosse. Pražané o tom informovali na svém webu.

"Na přání Pavla Grosse jsme se rozhodli trenérský tým rozšířit o ještě jednoho zkušeného kouče. Otakar Vejvoda je člověk neuvěřitelně zažraný do hokeje. S Pavlem si lidsky výborně sedl a věříme, že bude pro fungování našeho týmu přínosem," uvedl šéf sportovního úseku Tomáš Divíšek. Hlavním úkolem Vejvody by měla být hra speciálních formací, zejména přesilovek.

Vejvoda dlouhé roky žil a trénoval ve Švédsku. Mistr světa z roku 1996 se do Česka vrátil před dvěma lety a stal se trenérem Kladna. S Rytíři vždy skončil poslední a následně se s týmem zachránil mezi elitou v baráži. Po skončení aktuální sezony Středočeši oznámili, že v klubu končí.

"Je to jen pár dní zpátky, kdy mi volal Pavel Gross. Pak už to šlo rychle. Já už se tou dobou dozvěděl, že nebudu pokračovat na Kladně u A-týmu, řešili jsme zde i možnost pokračování v roli šéftrenéra mládeže. Byl konec dubna, měl jsem pár nabídek ze Švédska, ale chtěl jsem teď zůstat v Čechách," uvedl Vejvoda.

Nabídka Sparty mu udělala radost i proto, že zde v minulosti hrál jeho otec. "A já se na něj chodíval dívat do Sportovní haly. To bylo v dobách mého dospívání, v letech 1981 až 1986. Mám to tady od té doby rád. Dodnes si vzpomínám, jak jsem si tu jako malý zpíval po gólech písničku Tarzan Boy," řekl Vejvoda, který jako asistent doplní Antonína Stavjaňu.