Kondelík věří, že se Motor do Třince vrátí k rozhodujícímu duelu a dokoná senzační obrat

České Budějovice podruhé odvrátily možný konec sezony a po výhře 3:2 na ledě Třince si vynutily šestý čtvrtfinálový zápas play off extraligy, ve kterém budou mít v úterý výhodu domácího prostředí. Gólem a asistencí se na nedělním mítězství podílel útočník Jáchym Kondelík, který po zápase ocenil výkony brankáře Dominika Hrachoviny a kapitána Milana Gulaše, jenž duel rozhodl. Zároveň věří, že se se spoluhráči ještě do Třince vrátí a dotáhnou proti úřadujícímu mistrovi obrat z 0:3 na 4:3.

"V prvé řadě musím vyzdvihnout výkon našeho brankáře, Dominik byl fantastický po celý zápas. Kluci pak ve třetí třetině dělali fantastickou práci na oslabení, kdy jsem se nechal blbě vyloučit do tří. Třinec, myslím, neměl ani střelu, což byl zásadní moment," řekl Kondelík novinářům s poukazem na krizový moment ve třetí části.

Oceláři vyrovnali z 0:2 na 2:2 a v 53. minutě hráli 49 sekund přesilovku pět na tři. Třetí gól ale domácí vstřelit nedokázali a poté v 56. minutě inkasovali. Motor, který byl pod drtivým tlakem Slezanů, se dostal do protiútoku a Gulaš prostřelil potřetí Marka Mazance.

"Nejdřív snad zblokoval střelu, buď on, nebo Ordy (Jan Ordoš). Zatáhli puk dopředu a Guli ukázal, že je to střelec. Pokud se dostane do šance, málokdy mine. V téhle chvíli je hrozně důležité, že když jsme zrovna jako tým dole, tak přijde on a zvedne nás vítězným gólem. Krásně to trefil," ocenil Kondelík hlavní hvězdu Jihočechů.

Z dlouho herně nevydařené třetí třetiny v podání hostů nedělal tragédii. "To je hokej. Věděli jsme, že nás budou tlačit, trochu proházeli lajny, sedlo jim to. Dostali jsme blbý gól hned na začátku, což je taky nakoplo. Zaplaťpánbůh, že jsme to nakonec zvládli. Chtěli jsme to urvat domů do Budějic, teď už se může stát cokoli. Všechny zápasy byly vyrovnané, naše prohrané i vyhrané," řekl útočník, který se do Budějovic vrátil v říjnu ze zámoří.

Statistiky utkání. Livesport

Jihočeši po třech porážkách z úřadujícími mistry dobře vědí, že už prohrát nemohou. Další nezdar v sérii bude znamenat konec sezony. "Stojíme v rohu a zády ke hře, nemáme kam uhnout. Pokud prohrajeme, máme konec sezony. Ale pod tlakem jsou oni. My teď jedeme do Budvar arény, kde vládne fantastická atmosféra, diváci jsou naším šestým hráčem. Což je naše obrovská výhoda, která nám dává velkou šanci zvítězit," podotkl Kondelík.

Bývalý juniorský reprezentant je přesvědčený, že České Budějovice ještě nekončí. "My si věříme na postup od samého začátku. Já našemu týmu věřím, bezmezně věřím každému našemu hráči. Pokud náhodou někdo vypadne, nastoupí jiní. Máme fakt kvalitní mužstvo, výborné brankáře. Stát se může cokoli. Musíme do toho dát znova 120 procent," dodal Kondelík odhodlaně.

