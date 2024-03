Liberec odvrátil i druhý mečbol. V Olomouci vyhrál 5:3 a zajistil si domácí rozhodující zápas

Hokejisté Liberce vyhráli ve čtvrtém zápase předkola play off extraligy na ledě Olomouce 5:3, srovnali stav série na 2:2 a vynutili si rozhodující úterní utkání. Gólem a asistencí se pod výhru Bílých Tygrů podepsali Michal Birner a Michal Bulíř. Hanáci, kteří do série vstoupili dvěma výhrami v Liberci, doma prohráli sedmé utkání v řadě.

Hosté vstoupili do utkání aktivně, od úvodního buly se tlačili do útočného pásma a po 65 sekundách se dostali i do vedení, poté co Sedláček tečovanou střelu od modré čáry jen vyrazil před sebe a pohotově dorážející Najman jej překonal.

Hanáci se ale rychle oklepali. Po Sirotově přihrávce mohl vyrovnat Orsava, při dlouhé přesilovce pět na tři trefil Škůrek tyč. Vyrovnat domácí dokázali krátce po návratu faulujících hráčů na led. Nahodil zpoza branky poslal puk na záda brankáře Hrenáka a gólově oslavil návrat do sestavy.

Góly v zápase Livesport

Olomouc byla poté nebezpečnější, slovenského brankáře ve službách Bílých Tygrů ale překonat nedokázala a v 25. minutě se po rychlém protiútoku prosadil na druhé straně Klíma. Severočeši poté nepřetavili v další gól tlak v početní výhodě, Faško-Rudáš trefil jen horní tyč a po návratu Knotka na led rychle vyrovnal Rutar.

Hosté se ale i potřetí dostali do vedení, v další početní výhodě se prosadil Birner. Navíc po 81 sekundách třetí třetiny přiblížil Liberec k prodloužení série Bulíř, jenž za brankou obral o puk Sirotu a překonal Sedláčka počtvrté.

Hanáci ale nesložili zbraně a Škůrek ve 47. minutě využil zaváhání Hrenáka, který se pomalu přesouval, a snížil na 3:4. Ideální šanci vyrovnat měli v přesilovce pět na tři, Severočeši se ale ubránili a neinkasovali ani pří následné klasické početní výhodě.

Bílé Tygry mohl uklidnit Hawryluk a zejména Zachar, jenž se dvakrát dostal do brejku, ani jeden ale Sedláčka nepřekonal. Hosty to ale mrzet nemuselo, při závěrečné power play jejich výhru potvrdil Faško-Rudáš.

Výsledky předkola play off Tipsport extraligy