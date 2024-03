Mazanec udržel ve čtvrtfinále potřetí čisté konto. Sparta? Rozhodne hlava a srdce, tuší

Gólman Marek Mazanec (32) přispěl k postupu třineckých hokejistů do semifinále Tipsport extraligy třemi čistými konty. Neinkasoval ani v klíčovém sedmém duelu, který obhájce titulu vyhrál nad Českými Budějovicemi 2:0. Dlouho vládli rozhodujícímu zápasu oba brankáři, skóre se poprvé změnilo až v 50. minutě.

"Říkal jsem si, že hlavně nesmím udělat chybu. Nechtěl jsem to být já, kdo to pokazí. Věřil jsem, že nějaký gól ufackujeme, a snažil jsem se nic nepustit," řekl Mazanec novinářům. Po postupu cítil velkou úlevu. "Bylo to o chlup. Nervy jsem měl do poslední chvíle, ale nakonec jsme to uválčili."

Třinec sérii výborně začal. Po dvou shodných domácích výhrách 2:0 získal na jihu Čech třetí bod a vedl v sérii 3:0. České Budějovice se ale nevzdaly a sérii vyrovnaly.

"Ve třetím zápase jsme začali hrát trošku jiný hokej, nebo spíš Budějovice," zamýšlel se Mazanec. "Za stavu 3:0 jsme to chtěli co nejrychleji ukončit a trochu jsme polevili v té naší trpělivosti a houževnatosti, kterou obvykle máme. Budějovice nás měly přečtené, zavíraly nás, vracely nám puk, a z čeho nám ujely, to nám tam vždycky spadlo."

Třinec se stal v minulé sezoně prvním týmem, který vyhrál titul z předkola play off. Teď se mohl zapsat do historie znovu. Vedení v sérii 3:0 ještě nikdo neztratil. "Samozřejmě jsme nechtěli být první. Vzpomněl jsem si na to. Někdo mi říkal, že bychom dokázali opět nemožné. Je to za námi, jsme rádi."

Statistiky utkání. Livesport

Mazanec v minulém utkání nechytal, v brankovišti jej nahradil Ondřej Kacetl. "Nemyslím si, že jsem byl střídaný kvůli výkonu. Prohráli jsme dva zápasy za sebou, něco se muselo změnit. Nejjednodušší je začít od gólmana. Když tam je Káca, který má v play off neskutečnou pověst, tak to dávalo smysl," chápal Mazanec. Viděl i pozitiva. "Tlak fyzický i psychický je na gólmana enormní. Není špatně si na jeden zápas vyčistit hlavu."

Oceláři odcestovali na minulý zápas do Českých Budějovic letadlem, Mazanec byl na palubě až při návratu. Tam jel autobusem, který vezl hráčům věci.

"Nemám rád proces toho lítání. Já si vzadu lehnu na pětce v autobuse a mám pohodu," prozradil Mazanec. "Co říkali kluci, tak je to neskutečná pomoc. Než se trápit pět hodin na sedačce v autobuse, tak je to pro kluky úleva na nohy, na záda. Máme malinko starší tým, hlavně starší kluci ocení být za 45 minut v Budějovicích."

V semifinále se Oceláři utkají se Spartou, kterou v posledních dvou sezonách přetlačili. Před dvěma lety v boji o titul, minulý rok ve čtvrtfinále. "Je to těžký soupeř. Víme, co to bude za hokej, mají tam šikovné hráče. Bude vedro v jejich aréně. Připravíme se, zkoukneme videa, rozebereme si to. Dnes si užijeme, že jsme postoupili, musíme pročistit hlavu," řekl Mazanec ke Spartě, která získala v základní části 111 bodů a ve čtvrtfinále vyřadila Liberec 4:0 na zápasy.

I proto čelil třinecký gólman otázce, zda mu Pražané připadají silnější než v minulých letech. "Asi jo," řekl Mazanec. "Ale v play off už je jedno, co mají za hráče, kolik do toho nasypali. Rozhoduje hlava a srdce. Kdo udrží emoce, kdo do toho dá větší srdce a bojovnost."

Do třinecké kabiny už chodí i Jakub Jeřábek, který utrpěl v závěru základní části otevřenou zlomeninu holenní a lýtkové kosti. Zkušený obránce se objevil i v mix zóně. "Je to hezký. Kubu máme v hlavách a je nám líto, že nemůže být na ledě s námi. Aspoň, že s námi může být v kabině," uzavřel Mazanec.