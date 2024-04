Nelíbí se mi, jaký hokej Daňo hraje, jak se pořád povaluje, řekl Chlapík a ocenil výkon Třince

Hokejisté Sparty nevyužili ve čtvrtém utkání semifinále play off extraligy první mečbol na postup do boje o titul proti Pardubicím a po výsledku 1:4 v Třinci poprvé v letošním play off prohráli. Do dneška zůstávali jediným týmem bez prohry. Útočník Filip Chlapík (26) uznal, že Oceláři byli v utkání lepší a Pražané podle něj v očekávání těžké série s mistrem z posledních čtyř play off budou bojovat dál.

"Nic to neznamená, jedeme dál. Věděli jsme, že to bude těžká série. Je to 3:1, nic se neděje, máme další zápas v úterý," řekl Chlapík novinářům. Sparta hned v úvodu měla 84 sekund přesilovou hru pěti proti třem, ale nevyužila ji. Zatímco v sobotu si pomohla k výhře 3:2 v prodloužení dvěma využitými početními výhodami, v neděli v nich neuspěla. Celkově má jen tři využité přesilovky za osm utkání play off.

"Dvě velké šance jsme tam měli, bohužel to nevyšlo. Jak jsme si pomohli včera, tak oni dneska. Je to škoda, bylo to na začátku zápasu, mohlo to probíhat jinak. Ale byli jsme dneska horším týmem," uznal Chlapík.

Nebyl to nejlepší výkon

Sparta po snížení na 2:1 sahala po vyrovnání, kapitán Michal Řepík ve 46. minutě trefil tyč, ale po špatném střídání před polovinou závěrečné třetiny zvýšil v přesilové hře Andrej Nestrašil na 3:1 a Oceláři si už výhru pohlídali. "Měli jsme tam tyčku, blbé střídání v šesti. I na střídačce je hodně emocí. Škoda, že jsme hráli v šesti druhý zápas po sobě. Stávat by se to nemělo, ale bohužel se stalo. Už je to za námi a koukáme se na další zápas," konstatoval Chlapík.

Do té doby věřil, ve zlom, ale dohánět ztrátu s Třincem je podle něj těžké. "Víme i ze sezony, že síla tam je. Dneska to nebyl náš nejlepší výkon. Proti takovému týmu prohrávat 0:2, když víme, jak hrají, když vedou, tak je to pak strašně těžké."

Druhý pokus na postup bude mít Sparta v úterý doma. "Chceme ukončit sérii, to je ten nejtěžší krok. Oni to určitě nechtějí zabalit, bude to boj do poslední vteřiny. Mají kvalitní tým, zápasy předtím mohly dopadnout jakkoliv. Dneska byli lepším týmem, chtěli o něco víc. My se na to hrozně těšíme. Teď si musíme odpočinout, nějak zvládnout tu cestu pět hodin a připravit se na úterý. Budeme hrát doma, kde nás poženou naši fanoušci, uvidíme," řekl Chlapík.

V závěru se po seknutí sparťanského kapitána Michala Řepíka do žeber slovenského útočníka Patrika Hrehorčáka strhly potyčky. Chlapík vyzval autora dnešních tří bodů za dvě branky a jednu asistenci Ocelářů Marka Daňa a jeho spoluhráč Michal Kempný se pral s Tomášem Kundrátkem. Všichni dostali po pěti minutách za bitku, Řepík trest na pět minut a do konce utkání. Hrehorčák na ledě dlouho ležel a opustil ho v bolestech.

Chlapík si Daňa pro souboj vybral. "Nelíbí se mi, jaký hokej hraje, jak se pořád povaluje. Dneska se povaloval zase," prohlásil. Emoce podle něj k play off patří. "Takové věci se dějí, uvidíme dál. Daňa a jeho tatínka nechci moc komentovat," dodal Chlapík.