Odehráli jsme se Spartou super zápas, řekl Nestrašil a chce využít domácího prostředí

Až v čase 59:52 přišli hokejisté mistrovského Třince o výhru v druhém semifinále na ledě Sparty a o vyrovnání na 1:1 na zápasy. Mohli napodobit loňské čtvrtfinále, v němž ve druhém souboji v pražské O2 areně uspěli 3:2 v prodloužení a nakonec vyhráli sérii 4:2. Teď budou muset Oceláři, kteří v play off v sériích uspěli proti Spartě čtyřikrát za sebou, dohánět ztrátu 0:2. Podle útočníka Andreje Nestrašila (33) není důvod nejít do víkendového pokračování doma se vztyčenu hlavou.

"Určitě. Taky jsme tady vůbec nemuseli být. Hráli jsme s Budějkama sedmý zápas, už jsme mohli být u moře. Odehráli jsme se Spartou super zápas, je to vyrovnaná série. Chceme využít domácího prostředí a udělat dva body," řekl novinářům Nestrašil.

Z výkonu Ocelářů měl dobrý pocit. "59 minut a 53 vteřin jsme hráli přesně to, co jsme chtěli. Bohužel jsme to ale na konci neubránili, uteklo nám to. Byl závar před brankou. Spadlo jim to tam. Převahu z konce třetí třetiny si pak soupeř přenesl do prodloužení, tam už jsme toho moc neměli. Spíše jsme čekali na brejk," řekl.

Třinec sice hned na startu druhé části musel strávit situaci, kdy mu sudí po trenérské výzvě Sparty v přesilové hře neuznali gól Daniela Voženílka na 1:1. Ale Voženílek se branky dočkal ve 26. minutě po Nestrašilově přihrávce a vzápětí otočil stav Libor Hudáček. Ale Sparta vyrovnala v power play díky Filipu Chlapíkovi a v čase 77:31 rozhodl svým druhým gólem večera bek Michal Moravčík.

Podle Nestrašila se Oceláři s neuznaným gólem dobře vyrovnali. "Hned jsme pak dali gól, kterým jsme srovnali. Otočili jsme na 2:1. Půlku třetí třetiny jsme to ale chtěli zavřít, oni byli aktivní. Pak si to přenesli. To je škoda," podotkl.

Přestože Třinec sehrál ve čtvrtfinále sedmizápasovou sérii s Českými Budějovicemi a Sparta vyřadila už ve čtyřech duelech Liberec, síly podle něj Ocelářům nechyběly. "Všechno je to o hlavě. Před rokem jsme odehráli v play off 22 zápasů, letos je to devět. Furt máme kde brát. Jde o mentální odolnost každého jedince, nehraje se na únavu. Máme opravdu hlavy nahoře, nic nebalíme. Naše sebedůvěra je pořád velká. Víme, co dovedeme," ujistil Nestrašil.

Středeční duel byl oproti úternímu, který Sparta vyhrála 3:0, ostřejší. "Obecně se hrál jiný hokej. První zápas byl mdlý, moc nepřipomínal play off hokej. Teď to bylo z obou stran ostřejší, je to jedině dobře. Byly emoce, které k tomu patří. Bylo to fajn. Jsme dospělí chlapi," dodal Nestrašil.