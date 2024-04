Zvednul jsem ruce, už se to na mě valilo a kluci skákali, popisoval euforické pocity Moravčík

Svým druhým gólem v utkání zajistil obránce Michal Moravčík (29) výhru Sparty nad mistrovským Třincem 3:2 v prodloužení a prožil nebývale brankově bohatý večer. V dosavadních 436 duelech dal 32 gólů, v 54 zápasech v národním týmu skóroval dvakrát. Dvougólový zápas prožil poprvé.

Do semifinále se účastník tří mistrovství světa vrátil v úterý po zranění, které utrpěl po faulu libereckého Oscara Flynna z druhého čtvrtfinále. Tehdy skončil po nárazu hlavou do mantinelu v nemocnici. Dnes si připsal své první body ve čtvrtém utkání letošní vyřazovací části.

Jeho trefa od modré čáry v čase 77:31 poslala Spartu do vedení nad vítězem posledních čtyř play off 2:0 na zápasy. Moravčík tak prožíval se spoluhráči a fanoušky obrovskou euforii. "To asi všichni viděli, jak v hale všichni vybouchli. Já jsem jenom zvednul ruce, už se to na mě valilo a kluci skákali. Obrovská radost," řekl Moravčík novinářům.

"Bylo výborně vyhrané buly Horinky (Romana Horáka). Chlápa (Filip Chlapík) to měl zavřené na střelu a docela mu to skáče, tak mi to dal. Trošku se to vrtělo. Tak jsem si říkal, abych to hlavně trefil, naštěstí jsem se podíval, jak na mě jede útočník, šel ze středu, tak mi nechal volnou stranu, kudy puk proletěl. Já jsem to chtěl hlavně trefit. Jen jsem zavřel oči a propadlo to tam," popsal Moravčík.

Sparta sice po jeho brance ze 17. minuty vedla 1:0, ale ve druhé třetině Třinec otočil na 2:1 a v čase 59:52 vynutil prodloužení Filip Chlapík. "Těžký zápas. První dvě třetiny jsme to nebyli my. Jako by se to trošku obrátilo oproti včerejšímu zápasu, ale ve třetí třetině jsme ukázali vnitřní sílu, vyrovnali a v prodloužení jsme si šli za tím. Třinec hrál dneska výborně, dělal nám problémy," prohlásil.

Statistiky utkání. Livesport

Do hry se Moravčík vrátil po dvou a půl týdnech od zranění. "I to přináší hokejový život. Člověk se z toho nesmí posrat. Nesmí si to pustit do hlavy, protože pak bych mohl zůstat v kabině a bylo by to lepší," konstatoval. Doufal, že semifinálové boje stihne. "Šli jsme den po dni, takže to byla otázka jednotlivých dní, jak jsem se cítil, jak se to zlepšovalo. Pracovali jsme se na tom s klukama z fyzio, kondičním trenérem, aby to bylo co nejvíc zápasu schopné a dali mě dohromady."

Jako hrdina se necítil. "Říkáme si celou sezonu, že z nás může vyskočit kdokoliv a dnes to vyšlo na mě. A jsem za to moc rád a je super vést 2:0," pochvaloval si Moravčík. Hlavně po nepodařené druhé třetině. "Měli jsme špatný pohyb, Třinec hrál účelně a my si to zbytečně komplikovali. To se nesmí stávat. Sami jsme jim šance nabídli a oni je potrestali."

Ve třetí třetině se Sparta zlepšila. "Souvisí to s pohybem, neměli jsme ho dobrý, několikrát jsem si zavařili a z toho plynulo, že měli převahu na brankovišti. Do třetí třetiny jsme si řekli, že to změníme a povedlo se. Důležitá je trpělivost. Věříme, nepanikaříme a i za nepříznivého stavu se snažíme zůstat v klidu a s chladnou hlavou řešit situace," popsal Moravčík i co vedlo k Chlapíkovu vyrovnání. "Tam už je to o tom, že to musíte procpat na bránu a Chlápovi se povedlo."

Kouče Sparty Pavla Grosse povedený Moravčíkův večer potěšil. "Je to takový malý příběh. Jsme strašně rádi, že tady je a je zdravý. Podařily se mu dnes dva góly. Nejen ten v overtimu, ale byl důležitý i gól na 1:0. Je to ale o týmu, kdyby tam nebyl Kovy (brankář Jakub Kovář), tak jsme se k tomu ani nedostali," prohlásil Gross.

