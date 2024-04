Třinec byl vteřiny od srovnání série, druhý zápas rozhodl pro Spartu v prodloužení Moravčík

Druhé utkání semifinálové série mezi Spartou a Třincem rozhodl dvěma góly obránce Michal Moravčík (29), ten druhý dal v čase 77:31. Zápas srovnal osm sekund před koncem základní hrací doby zásahem na 2:2 hvězdný útočník Filip Chlapík (26). Pražský tým tedy vede 2:0 na zápasy.

Do sestavy Sparty, která v úterý vyhrála 3:0, se vrátil obránce Vojtěch Mozík místo Kanaďana Nicolase Beaudina. V třinecké brance nahradil Marka Mazance Ondřej Kacetl, místo beka Adama Poláška se zařadil do hry Petr Šenkeřík a v prvním a druhém útoku si prohodili místa Andrej Nestrašil s Markem Daňem.

Třinec byl v úvodu aktivní a Kováře prověřili Kundrátek s Kurovským. Kacetl si poradil s Najmanovou střelou z otočky. Oceláři se ubránili při trestu Ciencialy, který v polovině úvodní části v největší šanci zachránil svůj tým od inkasované branky. Dorážející Horák překonal Kacetla, ale jeho dalšímu pokusu v brankovišti zabránila Ciencialova pravá brusle.

Statistiky utkání. Livesport

Na druhé straně vyřešil Kousal přečíslení individuálně, ale jeho střelu zblokoval Kundrátek mimo branku. Ve 13. minutě vrazil Voženílek tvrdě na mantinel Chlapíka, sudí Hradil se Šindelem nicméně nevylučovali. Za Oceláře zahrozil Smith tečí, po níž skončil puk zamotaný v boční síti. Na druhé straně zahrozil Hrabík.

Přesně po 17 minutách hry se radovala z vedení Sparta. Moravčík se trefil z levého kruhu do protějšího horní rohu. Kacetlovi před brankovištěm stínící Hrabík vrazil tělem do helmy, Oceláři si trenérskou výzvu na přezkoumání situace nevzali.

Na přelomu první a druhé části se Sparta ubránila při Řepíkově trestu. Sice při něm po 26 sekundách druhé části inkasovala, kdy dotlačil Voženílek puk za Kováře, ale Pražané si vyžádali challenge a sudí gól neuznali kvůli tomu, že třinecký útočník zasáhl hokejkou beton sparťanského gólmana. Ve 23. minutě mohli domácí zvýšit, ale Kacetlovi pomohla po Hrabíkově teči Kousalovy střely horní tyč.

V čase 25:45 se Třinec dočkal vyrovnání. Voženílek se natlačil před Kováře a bekhendem propasíroval puk po ledě mezi levým betonem a tyčkou. Za 91 sekund už Oceláři vedli. Hudáček si zpracoval letící puk rukou, dostal se za Kempného, a přestože byl ještě atakovaný Sobotkou, stihl bekhendovým blafákem překonat sparťanského gólmana. Úřadující šampioni byli při chuti a další možnosti měli Čacho a Vrána.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se Třinec ubránil v oslabení po Kacetlově nepovedené rozehrávce puku do ochranné sítě. Poradil si ale především se dvěma pokusy Chlapíka. Ve 44. minutě mohli hosté zvýšit a po Hrehorčákově nabídce v přečíslené trefil Dravecký levou tyč. Stejně tak pomohla Kovářovi i po Voženílkově střele z pravého kruhu.

Sparta se tlačila za vyrovnáním a Kacetl odolával do času 59:52, kdy při power play opakovanou střelou z pravého kruhu zamířil do protějšího horného rohu Chlapík. Dal tak svůj první gól v letošním play off.

V prodloužení se nejdříve domácí ubránili při vyloučení za špatné střídání, potom měli možnosti z dorážky David Vitouch a v 69. minutě trefil Sobotka levou tyč Kacetlovy branky. Další příležitost domácích měli Konečný a z dorážky Chlapík. Sparta nakonec převahu zužitkovala díky Moravčíkově ráně od modré čáry.