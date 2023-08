Olomouc i Sparta berou další výhru, v přípravě na novou sezonu drží neporazitelnost

Hokejisté Sparty vyhráli i třetí přípravné utkání před blížícím se startem extraligy, když porazili Mladou Boleslav 4:3 v prodloužení. V souboji účastníků nejvyšší soutěže uspěly Karlovy Vary na ledě Litvínova 3:1, Olomouc doma přehrála Brno 6:3 a navázala na předešlou výhru nad Vítkovicemi.

Pražané se s Bruslaři utkali v Poděbradech a hned třikrát prohrávali. Ve třetí třetině ale Michal Kempný vyrovnal a v prodloužení duel rozhodl svým druhým gólem Pavel Kousal. Sparta tak drží v přípravě neporazitelnost, Mladá Boleslav si ve čtvrtém zápase připsala třetí porážku.

"Vždycky je dobré, když člověk dá gól a trochu mu to pomůže. Důležité to bude ale až v sezoně. Je dobré, že jsme už třikrát vyhráli, a rozhodně v tom chceme pokračovat," pochvaloval si Kousal na klubovém webu. "Myslím, že se do toho všichni postupně dostáváme a že to bude lepší a lepší," doplnil čtyřiadvacetiletý útočník.

Vary utkání otočily

Litvínov proti Karlovým Varům vedl 1:0, ale Energie třemi góly ve třetí části utkání otočila. Západočeši tak vyhráli druhý ze tří přípravných zápasů, Verva nedokázala navázat na čtvrteční výhru nad Mladou Boleslaví.

"Byť jsme inkasovali jako první, tak jsme po celé utkání poctivě pracovali. V závěrečné třetině jsme byli odměněni. Vítězství je pro nás povzbuzením do další práce," řekl asistent trenéra Západočechů Václav Eismann.

Olomouc skórovala šestkrát

Olomouc o výhře nad Brnem rozhodla již v první části, ve které si vypracovala čtyřgólový náskok. Kometa sice poté dokázala duel zdramatizovat, na výhru nad prvoligovou Třebíčí ale nenavázala. V brněnském dresu si premiérový gól připsal americký útočník Steve Moses. Za vítěze se dvakrát prosadili Jan Bambula a Lukáš Anděl.

"Po prvních dvou zápasech přípravy panuje spokojenost, dnes nám to tam prostě napadalo. Start se povedl a celkově jsme to utkání tak nějak hlídali," řekl Anděl na klubovém webu. "Zatím je to jen příprava, takže nepřeceňovat, ale samozřejmě jsem rád za to, že to padá a funguje to. Trenéři zkouší různé varianty, různé sestavy, úplně vážně se to brát nedá, ale je super, že to vychází," dodal útočník, který v přípravě skóroval již třikrát.

Jednoznačný průběh měl souboj Hradce Králové s Banskou Bystricí, který vyhrál Mountfield 6:1. Finský brankář v dresu Východočechů Henri Kiviaho inkasoval gól až za stavu 4:0 v 56. minutě. Kladno porazilo prvoligové Litoměřice 4:2 i zásluhou dvou branek Matěje Berana.

První ze série tří přípravných zápasů ve Švýcarsku odehráli hokejisté Vítkovic. V Le Sentier prohráli s Fribourgem-Gottéronem 1:4. Ostravský tým se prosadil až za stavu 0:4, kdy skóroval útočník Peter Krieger. Za vítězný tým nastoupil i dvacetiletý český útočník Dominik Binias, který ve Švýcarsku hraje od mládežnických let.

Výsledky přípravných utkání